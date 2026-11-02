IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining beginnt mit der Vor-Machbarkeitsstudie und startet mit drei Bohrgeräten im São-Jorge-Projekt in Brasilien

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining beginnt mit der Vor-Machbarkeitsstudie und startet mit drei Bohrgeräten im São-Jorge-Projekt in Brasilien

Vancouver, British Columbia - 28. Oktober 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ - freut sich, den Beginn einer Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) sowie den Start eines geplanten 6.000 Meter umfassenden Infill-Diamantkernbohrprogramms in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt São Jorge (São Jorge oder das Projekt) im brasilianischen Bundesstaat Pará bekannt zu geben.

Highlights:

- Ergänzungsbohrungen im Gange: Drei Diamantkernbohrgeräte haben in São Jorge mit den Bohrarbeiten begonnen, um eine erste 6.000 Meter umfassende Ergänzungsbohrkampagne durchzuführen.

- Ziel ist die Stärkung der Zuverlässigkeit der bestehenden Mineralressource: Ziel des Programms ist es, zusätzliche Daten für eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) bereitzustellen, um die Zuverlässigkeit der bestehenden abgeleiteten Ressourcen innerhalb der Tagebaumasse, die derzeit in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des Projekts enthalten sind, zu stärken und diese in die Kategorie angezeigt hochzustufen.

o Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ergebnisse der Infill-Bohrungen zur Erstellung einer aktualisierten MRE zur Untermauerung der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) herangezogen werden, deren Fertigstellung derzeit für das erste Halbjahr 2028 erwartet wird.

- Projektstudien: Die Infill-Bohrungen werden neue Kernproben liefern, die für künftige metallurgische Testarbeiten benötigt werden. Diese dienen als Grundlage für Abwägungsstudien zur Ermittlung des optimalen Verarbeitungsprozesses für das mineralisierte Material von São Jorge.

- Risikominderung: Derzeit laufen auch die Planungen für geotechnische und hydrogeologische Bohrungen rund um den geplanten Tagebaustandort sowie für Bohrungen zur Bodenuntersuchung unter den vorgesehenen Standorten der Infrastruktur.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, erklärte: Nach der kürzlichen Einstellung unseres neuen Projektleiters, der die Weiterentwicklung des Projekts vorantreiben wird, freuen wir uns sehr, die Vor-Machbarkeitsstudie offiziell zu starten, und wir haben nun drei Kernbohrgeräte in São Jorge im Einsatz. Dieses erste 6.000-Meter-Programm soll die Zuverlässigkeit unserer Ressourcenangaben verbessern und die geotechnischen sowie metallurgischen Daten liefern, die zur Optimierung unseres Abbauplans und unseres Fließschemas erforderlich sind. Wir sind überzeugt, dass wir gut aufgestellt sind, um dieses Projekt weiter voranzutreiben und die damit verbundenen Risiken zu minimieren.

Infill-Bohrprogramm 2026

Das geplante erste Diamantbohrprogramm über 6.000 Meter zielt darauf ab, die Bohrabstände zu verringern, um eine höhere Sicherheit hinsichtlich der Kontinuität der Mineralisierung in Bereichen zu gewinnen, in denen die Mineralressourcen derzeit als abgeleitete Mineralressourcen klassifiziert sind. Diese Zonen befinden sich im Allgemeinen an den Rändern des mineralisierten Hauptkerns der Lagerstätte São Jorge. Ziel ist es, die interpretierte geologische und geostatistische Kontinuität zu verbessern, um alle Mineralressourcen, die innerhalb der Tagebaugrenze der PEA des Projekts und des geplanten PFS-Tagebaukonzepts enthalten sind, in die Kategorien gemessene oder angezeigte Mineralressourcen einzustufen.

Neben der Umwandlung der Ressourcen wird das Programm neue Kernproben liefern, um fortgeschrittene mineralogische Probenahmen und metallurgische Untersuchungen zu ermöglichen, sowie wesentliche Daten für die geotechnische Stabilitätsanalyse des geplanten Tagebaus und der wichtigsten Anlagen vor Ort. Derzeit sind drei Bohrgeräte im Rahmen des Programms im Einsatz.

Die PFS wird auf dem in der PEA festgelegten Basisszenario aufbauen und soll die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts weiter bewerten sowie die Schätzungen der Investitions- und Betriebskosten verfeinern.

Über São Jorge

Das Goldprojekt São Jorge befindet sich im Goldgebiet Tapajós im brasilianischen Bundesstaat Pará, in unmittelbarer Nähe der Regionalstraße BR-163. Es handelt sich um ein in Granit eingebettetes, intrusionsbezogenes Goldmineralsystem.

Am 11. Juni 2026 gab das Unternehmen eine PEA für São Jorge bekannt, die einen konventionellen Tagebaubetrieb sowie eine Aufbereitung im Schwerkraft-/Laugungskreislauf mit einer Kapazität von 5.500 Tonnen pro Tag (tpd) (1,9 Millionen Tonnen pro Jahr (Mtpa)) über eine Lebensdauer der Mine von 10,6 Jahren vorsah. Die PEA modellierte einen Basisszenario-Nettobarwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % (NPV5%) von 532 Millionen US-Dollar und eine interne Rendite nach Steuern (IRR) von 42,4 % bei einem Basisszenario-Goldpreis von 3.500 US-Dollar pro Unze (oz), gestützt durch ein stabiles Produktionsprofil mit durchschnittlich 51.250 oz Gold pro Jahr.

Die PEA ist vorläufiger Natur und umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um sie wirtschaftlichen Überlegungen zu unterziehen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die PEA, einschließlich der darin dargelegten konzeptionellen Wirtschaftlichkeitsberechnungen, realisiert wird.

Weitere Informationen zum Projekt, einschließlich der in dieser Pressemitteilung erwähnten PEA, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the São Jorge Gold Project, Bundesstaat Pará, Brasilien mit Gültigkeitsdatum 9. Juni 2026 (der Technische Bericht), der unter den Unternehmensprofilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist.

Qualifizierte Person

Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., Vizepräsidentin für Projektentwicklung, eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101, hat die Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen beaufsichtigt, überprüft und genehmigt.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Dank seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie verfügt GoldMining mittlerweile über ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

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