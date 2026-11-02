IRW-News: Inspiration Mining Corp.: Inspiration Mining vereinbart den Erwerb des Phosphat-Konzessionsgebiets CH-98 in Québec und kündigt Finanzierung in Höhe von 450.000 $ an

IRW-PRESS: Inspiration Mining Corp.: Inspiration Mining vereinbart den Erwerb des Phosphat-Konzessionsgebiets CH-98 in Québec und kündigt Finanzierung in Höhe von 450.000 $ an

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Vancouver, British Columbia / 2. November 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. (CSE: ISP) (OTC: ISPNF) (WKN: A40GPX) (Inspiration oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es mit Beauce Gold Fields Inc. (TSX Venture: BGF) (BGF), einem vom Unternehmen unabhängigen Unternehmen, eine Vereinbarung zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen hat, um eine 100-prozentige Beteiligung am Phosphat-Konzessionsgebiet CH-98 in der Region Lac-Saint-Jean in Québec zu erwerben. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Das Konzessionsgebiet CH-98 befindet sich innerhalb der Anorthosit-Suite von Lac-Saint-Jean in Québec, einer Region, die für ihre bedeutenden magmatischen Phosphatvorkommen bekannt ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Nähe des Phosphatprojekts Lac à Paul von Arianne Phosphate (TSX-V: DAN) und liegt in der größeren Region Saguenay-Lac-Saint-Jean, in der sich auch das Phosphatvorkommen Bégin-Lamarche von First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) befindet. Die Tatsache, dass es in dieser Region bereits etablierte Phosphatprojekte gibt, unterstreicht die geologische Bedeutung der Region und ihre wachsende Rolle in der nordamerikanischen Phosphat-Lieferkette.

Charles Desjardins, Chief Executive Officer von Inspiration Mining, erklärte: Wir freuen uns, eine Vereinbarung über den Erwerb von CH-98 in einem der etablierten Phosphatdistrikte von Québec getroffen zu haben. Die bereits gemeldeten Gesteinsprobenahmen und die vorläufigen COREM-Ergebnisse bilden eine vielversprechende Grundlage für die weitere Bewertung. Wir freuen uns darauf, ein Explorationsprogramm aufzustellen, um die Ausdehnung, die Kontinuität und die metallurgischen Eigenschaften der Apatit-Mineralisierung besser zu verstehen.

Patrick Levasseur, President und CEO von Beauce Gold Fields, erklärte: Wir freuen uns über den Fortschritt von CH-98 unter der Leitung von Inspiration Mining. Unsere Explorationsarbeiten haben vielversprechende Phosphatgehalte und metallurgische Ergebnisse nachgewiesen, und wir sind überzeugt, dass Inspiration über die Erfahrung und die Weitsicht verfügt, um auf dieser Grundlage aufzubauen und das Potenzial des Konzessionsgebiets weiter zu erschließen.

Highlights des Konzessionsgebiets CH-98

Grundstückspaket: 111 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 6.164 Hektar, die über die Schotterstraße am Lac Froid erreichbar sind.

Geologie in oberflächennahen Schichten: BGF hatte bereits Ausbisse von granoblastischem Anorthosit mit grobkörnigem Apatit gemeldet; im östlichen Abschnitt wurde zudem apatithaltiges Gabbro-Norit kartiert. BGF identifizierte darüber hinaus einen nahegelegenen, in nordöstlich-südwestlicher Richtung verlaufenden Verwerfungskorridor als möglichen strukturellen Einflussfaktor auf die Apatitkonzentration.

Gesteinsproben: BGF hatte bereits eine am Standort CH-98-61 entnommene Probe mit einem PO-Gehalt von 8,07 % gemeldet.

Historische Bestätigung: Probenahmen der Regierung von Québec im Jahr 1998 ergaben einen PO-Gehalt von 8,59 % am Ausbiss CH-98-61.

Vorläufige metallurgische Ergebnisse: Von COREM durchgeführte Labor-Flotationsversuche mit Material aus CH-98-61 ergaben unter den getesteten Bedingungen ein Konzentrat mit einem PO-Gehalt von bis zu 38,9 % bei einer Ausbeute von 93,4 %.

Inspiration plant, mit der Erstellung eines NI 43-101-Berichts über das Phosphat-Konzessionsgebiet CH-98 zu beginnen.

Strategische Begründung

Phosphor wurde im Jahr 2024 in die kanadische Liste der kritischen Mineralien aufgenommen und Québec nahm Apatit im selben Jahr in seine Liste der kritischen und strategischen Mineralien auf. Phosphat wird bei der Herstellung von Düngemitteln verwendet und kann als Ausgangsstoff für Phosphorsäure und Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batteriematerialien dienen. Die Eignung des CH-98-Materials für bestimmte Verwendungszwecke, einschließlich der Herstellung gereinigter Phosphorsäure oder der Verwendung in Batterien, muss noch durch weitere technische und wirtschaftliche Untersuchungen ermittelt werden.

Bedingungen der Transaktion

Als Gegenleistung für den Erwerb der 100-prozentigen Beteiligung von BGF an CH-98 wird Inspiration 10.000.000 Stammaktien an BGF ausgeben. Der Abschluss steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Im Zusammenhang mit der Transaktion wird Inspiration Mining 1.500.000 Stammaktien als Vermittlerprovision an einen unabhängigen Vermittler ausgeben, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Finanzierung

Inspiration freut sich auch, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) mit einem Gesamtbruttoerlös von bis zu 450.000 $ durch den Verkauf von bis zu 9.000.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,05 $ je Einheit (jeweils eine Einheit) durchzuführen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Einheitsaktie) und einem übertragbaren Warrant für eine Stammaktie (jeweils ein Warrant) des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt den Zeichner, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,10 $ je Stammaktie zu erwerben.

Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, insbesondere dem Erhalt aller erforderlichen aufsichtsbehördlichen und sonstigen Genehmigungen. Der Nettoerlös aus dem Angebot soll für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Für die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien gilt gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Technische Informationen und qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Probenahmen und metallurgischen Untersuchungen wurden bereits zuvor von Beauce Gold Fields veröffentlicht, unter anderem in den Pressemitteilungen vom 17. November 2025, 12. März 2026 und 6. Mai 2026. Sie liefern keine Aussagen über den Durchschnittsgehalt, die Kontinuität, die wirtschaftliche Rentabilität oder die metallurgische Gewinnbarkeit der Mineralisierung im kommerziellen Maßstab auf dem gesamten Konzessionsgebiet. Es sind weitere Kartierungen, Probenahmen und metallurgische Untersuchungen erforderlich. Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Christian Tremblay, M.Sc., P.Geo., einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Inspiration Mining Corp.

Inspiration Mining Corp. beschäftigt sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada. Ziel des Unternehmens ist es, aussichtsreiche Konzessionen zu identifizieren und zu erschließen und der Exploration auf den unternehmenseigenen Projekten nachzugehen. Weitere Informationen finden Sie in den Unternehmensinformationen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Tel: 604-808-3156

E-Mail: info@inspiration.energy

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