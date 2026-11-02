IRW-News: Miningscout: 644 g/t Silber und nur 2 Mio. CAD Börsenwert: Dieser Kanada-Explorer bietet gleich drei Entdeckungschancen

IRW-PRESS: Miningscout: 644 g/t Silber und nur 2 Mio. CAD Börsenwert: Dieser Kanada-Explorer bietet gleich drei Entdeckungschancen

Silber und Kupfer in British Columbia, hochgradige Gold- und Silberproben in Nevada und gerade einmal rund 2 Millionen CAD Börsenwert: Maverick Gold and Silver bringt gleich drei Projekte voran. Auf Silver Vista sind die Bohrungen abgeschlossen. Die nächsten Laborergebnisse können jetzt Bewegung in die Aktie bringen.

Investment-Highlights auf einen Blick:

· Neue Bohrdaten: Fünf Bohrlöcher auf Silver Vista abgeschlossen.

· Historische Treffer: 46 Meter mit 48 g/t Silber und 0,62 % Kupfer.

· Hochgradige Proben: Bis zu 644 g/t Silber und 7,21 g/t Gold auf Jericho.

· Drei Projekte: Silber und Kupfer in Kanada, Gold und Silber in Nevada.

· Nächste Schritte: Feldarbeiten auf Gator gestartet, weitere Exploration auf Jericho geplant.

Goldregion Nevada trifft auf Kanadas Silber- und Kupferpotenzial

Battle Mountain gehört zu den bekannten Namen des Goldbergbaus in Nevada. Bedeutende Lagerstätten, produzierende Minen und eine über Jahrzehnte gewachsene Bergbauinfrastruktur prägen die Region. Auch British Columbia bietet mit seinen zahlreichen Rohstoffvorkommen und etablierten Bergbaustandorten ein attraktives Umfeld für neue Entdeckungen.

In diesen beiden Regionen entwickelt Maverick Gold and Silver Corp. (ISIN: CA57779K1049, WKN: A427JH) sein Projektportfolio. Das Unternehmen hält Optionen zum Erwerb von jeweils 100 % an Gator und Jericho in Nevada sowie an Silver Vista in British Columbia. Die ersten eigenen Bohrtests ist bereits abgeschlossen. Im Mittelpunkt steht Silver Vista, wo Maverick die Ergebnisse früherer Betreiber mit neuen Bohrungen aufgreift. Die Auswertung soll zeigen, wie sich die dort erkannte Silber-/Kupfermineralisierung weiterverfolgen lässt.

Silver Vista: Neue Bohrdaten im Fokus

Rund 55 Kilometer nordöstlich von Smithers in British Columbia liegt das Silber-Kupfer-Projekt Silver Vista. Ein historisches Bohrloch aus dem Jahr 2021 lieferte über 46 Meter durchschnittlich 48 g/t Silber und 0,62 % Kupfer. Innerhalb dieses Abschnitts lagen 17 Meter mit 94 g/t Silber und 1,34 % Kupfer.

Im Oktober 2026 schloss das Unternehmen ein eigenes Programm mit fünf Bohrlöchern ab. Die Analyseergebnisse sollen nun zeigen, ob sich die historischen Hinweise bestätigen und die Mineralisierung weiter eingrenzen lässt. Überzeugende Ergebnisse können die Grundlage für ein größeres Folgeprogramm schaffen. Das Grundstück bietet darüber hinaus zusätzliche Entdeckungschancen. Mit Silver Vista 2, Far West und North Flank verfügt Maverick über weitere Ziele, die anhand regionaler Proben und geophysikalischer Daten ausgewählt wurden.

Jericho: Hochgradige Gold- und Silberfunde

Auf Jericho in Nevada stehen Gold und Silber im Fokus. Das Projekt beherbergt zwei annähernd parallele mineralisierte Trends. Der West Trend wurde über mehr als vier Kilometer verfolgt, der East Trend über etwa zwei Kilometer. Oberflächenproben lieferten bereits markante Ergebnisse. In der Tempa-Zone ergaben Splitterkanalproben über 4,5 Meter durchschnittlich 323,33 g/t Silber und 1,37 g/t Gold. Die Presidents-Zone lieferte über 5,25 Meter Probenbreite 3,16 g/t Gold und 54 g/t Silber.

Auch weiter nördlich kommt Gold hinzu. Bei Upper Flats wurden über 1,5 Meter Probenbreite 2,56 g/t Gold gemessen. Das rund 500 Meter entfernte Ziel Fluorite Flat lieferte bis zu 2,16 g/t Gold. Damit wächst die Auswahl aussichtsreicher Zielbereiche entlang der bekannten Strukturen. Weitere Kartierungen und Probenentnahmen im vierten Quartal sollen die Auswahl der Bohrziele und die Vorbereitung des Genehmigungsverfahrens unterstützen.

Gator: Sieben-Kilometer-Korridor in Nevadas Goldrevier

Eine weitere Entdeckungschance liegt auf Gator, rund 55 Kilometer süd-südwestlich von Battle Mountain. Im Umkreis von 60 Kilometern befinden sich historische Produktionen und Ressourcen von zusammen rund 35 Millionen Unzen Gold.

Maverick untersucht auf seinem etwa 13,4 Quadratkilometer großen Grundstück einen sieben Kilometer langen Verwerfungskorridor. Auf dem GSX-Ziel laufen Feldarbeiten in einer rund 1.200 mal 700 Meter großen Zone mit ausgeprägten Gesteinsveränderungen in der Havallah-Formation. Das Programm bildet die letzte vorgesehene Arbeitsphase vor den geplanten Bohrungen.

Das Ziel ist ein verdecktes Gold-/Silbersystem in der Tiefe. Das Bureau of Land Management hat acht Plätze für die vorgesehenen Bohrungen bestätigt. Nach Hinterlegung und behördlicher Annahme der erforderlichen Rekultivierungssicherheit kann das geplante Programm beginnen.

Frisches Kapital soll Mini-Börsenbewertung Impulse geben

Für die Unternehmensentwicklung stärkt Maverick seine Kapitalbasis durch eine Privatplatzierung über bis zu 1,1 Millionen CAD. Die erste Tranche brachte bereits 554.000 CAD ein und soll die weiteren Projektarbeiten unmittelbar voranbringen. Das Unternehmen wird von einem Team rund um den Kapitalmarktexperten Glen Watson geführt, die Exploration leitet Ian Foreman mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung.

Bei einem Aktienkurs von 0,035 CAD und rund 56,75 Millionen ausstehenden Aktien beträgt Mavericks Börsenbewertung etwa 2 Millionen CAD. Für ein Unternehmen mit drei Rohstoffprojekten in Kanada und Nevada ist das eine sehr niedrige Ausgangsbasis. Die nächsten konkreten Kursimpulse können deshalb schon die anstehenden Silver-Vista-Analysen liefern. Bestätigen die neuen Bohrdaten die historischen Silber-/Kupfertreffer und zeigen eine größere Ausdehnung der Mineralisierung, erhält das Projekt zusätzliches Gewicht. Fortschritte bei den Nevada-Bohrzielen erweitern die Chancen auf weitere Explorationserfolge.

Maverick steht damit vor einer Phase, in der neue Ergebnisse die Wahrnehmung des Unternehmens schnell deutlich verändern können. Gelingt ein bedeutender Fund, eröffnet die niedrige Börsenbewertung erheblichen Spielraum für eine Neubewertung der Aktie.

Weitere Informationen zu Maverick Gold & Silver finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/maverick-gold-and-silver-corp/

Unternehmen: Maverick Gold & Silver

CSE: MAV

ISIN: CA57779K1049

WKN: A427JH

Webseite: https://maverickgoldsilver.com

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