IRW-News: Zefiro Methane Corp.: Zefiro unterstützt die bevorstehende Einführung einer neuen nordamerikanischen Methodik zur Generierung von Emissionszertifikaten durch die Verfüllung verwaister Bohrlöcher

IRW-PRESS: Zefiro Methane Corp.: Zefiro unterstützt die bevorstehende Einführung einer neuen nordamerikanischen Methodik zur Generierung von Emissionszertifikaten durch die Verfüllung verwaister Bohrlöcher

Zefiro hat das neue Protokoll von Isometric zur Verfüllung verwaister Bohrlöcher durch finanzielle und fachliche Beiträge unterstützt. Es steht nun der Öffentlichkeit zur Verfügung

Nach seiner endgültigen Verabschiedung wird Zefiro voraussichtlich wieder selbst Emissionsgutschriften generieren können. Die daraus möglichen Erlöse würden zusätzlich zu dem im Geschäftsjahr 2026 erzielten Rekordumsatz von 42,5 Mio. US$ anfallen

Zu den Kunden von Isometric zählen Microsoft, Boeing und JPMorgan Chase. Die NYSE-Muttergesellschaft Intercontinental Exchange hat sich kürzlich an der Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Mio. US$ beteiligt

Laut MSCI erreichte das für CO-Zertifikate zugesagte Kapital im Jahr 2025 einen Rekordwert von 22 Mrd. US$, und der Markt könnte bis 2050 ein Volumen von 60 Mrd. bis 270 Mrd. US$ erreichen

BRADFORD, PENNSYLVANIA / 2. NOVEMBER 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI), ein nordamerikanisches Umweltserviceunternehmen, das sich auf die Methanemissionsminderung und Verfüllung verwaister und endgültig stillzulegender Öl- und Gasbohrlöcher spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es die bevorstehende Einführung einer neuen Methodik zur Generierung von Emissionszertifikaten für die Verfüllung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher in den Vereinigten Staaten und Kanada durch finanzielle und fachliche Beiträge unterstützt hat. Das von der Emissionsregister-Agentur Isometric entwickelte Protokoll Orphaned Well Plugging (OWP) steht kurz vor dem Abschluss und wird Zefiro nach seiner Fertigstellung voraussichtlich erneut die Möglichkeit geben, Emissionszertifikate aus genau denselben Bohrlochverfüllungarbeiten zu generieren, die das Unternehmen bereits heute durchführt.

Zu den Kunden von Isometric zählen einige der weltweit bekanntesten Unternehmen, darunter Microsoft, Boeing, JPMorgan Chase und Anglo American. Das in London ansässige Zertifizierungsunternehmen war ursprünglich im Bereich der Beseitigung von CO tätig und hat sein Tätigkeitsfeld seitdem auf industrielle Emissionen, Energie, Kraftstoffe und Materialien ausgeweitet. Nach eigenen Angaben betreut das Unternehmen weltweit mehr als 200 Projekte und wurde mit der Zertifizierung von mehr als 16 Mio. Tonnen beauftragt. Im September 2026 beteiligte sich die Intercontinental Exchange, Inc., die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, an der Serie-A-Finanzierungsrunde von Isometric. Die beiden Unternehmen planen, die Zertifizierungstechnologie von Isometric mit der Marktinfrastruktur und den Datenkapazitäten der ICE zu kombinieren.

Am 15. Oktober 2026 veröffentlichte Isometric den Entwurf des OWP-Protokolls und leitete damit eine 30-tägige öffentliche Konsultationsphase ein, die am 14. November 2026 endet. Das Protokoll legt die Anforderungen für Projekte fest, bei denen undichte, verwaiste Bohrlöcher dauerhaft verschlossen werden, um zu verhindern, dass Methan in die Atmosphäre entweicht. Die Emissionsgutschriften basieren auf einer direkten Vor-Ort-Messung des Methanaustritts jedes Bohrlochs vor der Verfüllung und werden auf einen 20-jährigen Gutschriftzeitraum hochgerechnet, wobei eine konservative Abnahmerate verwendet wird. 12 bis 18 Monate nach der Verfüllung erfolgt eine Dauerhaftigkeitsprüfung, und ein Teil der Gutschriften wird zurückgehalten, bis bestätigt ist, dass das Bohrloch dauerhaft verschlossen ist. Um für die Ausstellung von Emissionsgutschriften infrage zu kommen, muss ein Projekt nachweisen, dass es sich um eine verwaiste Bohrung handelt, deren Verfüllung nicht im Rahmen eines öffentlichen Programms geplant ist und die ohne CO-Finanzierung nicht verschlossen worden wäre. Weitere Details finden Sie in der Mitteilung von Isometric.

Die unterstützende Rolle von Zefiro

Das OWP-Protokoll wurde vom Wissenschaftsteam von Isometric entwickelt und von Mitgliedern des Isometric Science Network, einem Netzwerk aus mehr als 500 wissenschaftlichen Experten, überprüft. Zefiro beteiligte sich als externer Mitwirkender, da das Unternehmen zu den drei Entwicklern von Projekten für verwaiste Bohrlöcher gehörte, die die Entwicklung des Protokolls teilweise finanzierten. Zefiro lieferte fachliche Beiträge auf der Grundlage seiner Erfahrungen aus dem Feldbetrieb und dem CO-Markt. Wie Isometric in seiner Ankündigung feststellte, hat die Finanzierung keinen Einfluss auf die Anforderungen eines Protokolls, und Emissionszertifikate werden nur dann ausgestellt, wenn ein unabhängiger, akkreditierter Prüfer bestätigt hat, dass ein Projekt den Anforderungen entspricht.

Der Beitrag von Zefiro stammte von Sam Jennings, dem Director of Carbon Operations des Unternehmens, und Chief Commercial Officer Tina Reine. Herr Jennings ist bereits in zweiter Generation als Landman (Spezialist für Grundstücks- und Mineralrechte) in der Erdölbranche tätig und verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung bei Shell, ConocoPhillips, Marathon und Devon. Frau Reine leitet die Aktivitäten von Zefiro auf den freiwilligen Kohlenstoffmärkten und ist seit 2007 auf den Umweltmärkten tätig. Sie war am Aufbau der Umweltmarktabteilungen bei JPMorgan und NextEra Energy beteiligt und arbeitete zuvor als Director of Commercialization für den CO-Ausgleichsmarkt bei World Kinect Energy Services. Sie verfügt über einen MBA der Columbia Business School.

In der Mitteilung von Isometric äußerte sich Herr Jennings wie folgt: Wir schätzen die Arbeit von Isometric zur Förderung der CO-Finanzierung für die Verfüllung verwaister Bohrlöcher und begrüßen diese öffentliche Konsultation. Glaubwürdige Methan-Gutschriften hängen von messbaren, überprüfbaren Reduktionen ab, die auf Feldmessungen tatsächlicher Leckagen und fundierten Prognosen zukünftiger Emissionen basieren. Ein Rahmenwerk, das wissenschaftliche Strenge mit den praktischen Anforderungen der Finanzierung und Durchführung von Bohrlochverfüllungsprojekten verbindet, kann dazu beitragen, die notwendigen Investitionen anzuziehen, um mehr undichte, verwaiste Bohrlöcher zu verschließen.

Erfolgsbilanz bei CO-Zertifikaten und Marktchancen

Zefiro bringt eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in diesen Markt ein. So schloss das Unternehmen den ersten Verkauf von CO-Ausgleichszertifikaten ab, die nach der Methodik für verwaiste Bohrlöcher des American Carbon Registry generiert wurden. Zefiro lieferte Zertifikate an institutionelle Käufer wie Mercuria Energy America, LLC und EDF Trading - Transaktionen, die aus den von Frau Reine geleiteten Kommerzialisierungsbemühungen resultierten. Sobald das OWP-Protokoll endgültig festgelegt ist, rechnet Zefiro damit, die Generierung von Emissionszertifikaten wieder aufzunehmen, und zwar unter Einsatz derselben Teams, Bohranlagen und internen Methanmesskapazitäten, die das Unternehmen täglich für seine Kunden aus dem staatlichen und privaten Sektor einsetzt.

Das Protokoll kommt zu einem Zeitpunkt, an dem institutionelle Käufer Rekordbeträge in CO-Zertifikate investieren. Laut MSCI erreichte das weltweit für Emissionsgutschriften zugesagte und eingesetzte Kapital im Jahr 2025 einen Rekordwert von 22 Mrd. US$, darunter 14,2 Mrd. US$ von Unternehmenskäufern - mehr als das Dreifache des Vorjahres -, während sich der Wert der Abnahmevereinbarungen auf 12,3 Mrd. US$ fast verdreifachte. Zudem zahlen Käufer einen immer höheren Aufschlag für Qualität. Mit Blick auf die Zukunft schätzt MSCI, dass der Markt für Emissionszertifikate bis 2030 ein Volumen von 5 bis 20 Mrd. US$ und bis 2050 von 60 bis 270 Mrd. US$ erreichen könnte.

Etwaige Erlöse, die Zefiro aus Emissionszertifikaten erzielt, kämen zu seiner bestehenden Umsatzbasis hinzu. Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. Juni 2026 endete, wurde mit 42,5 Mio. US$ ein Rekordwert erreicht - ein Anstieg von 31,1 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2025. Da das OWP-Protokoll nur für verwaiste Bohrlöcher gilt, deren Verfüllung nicht im Rahmen eines öffentlichen Programms vorgesehen ist und die ohne CO-Finanzierung nicht verschlossen würden, würden CO-finanzierte Projekte die staatlich finanzierten Aufträge und Arbeiten für privatwirtschaftliche Kunden, die heute das Geschäft von Zefiro vorantreiben, ergänzen, anstatt sie zu verdrängen.

Kommentar des Managements

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, äußerte sich wie folgt: Zefiro hat dazu beigetragen, zu zeigen, dass institutionelle Käufer bereit sind, für Methanreduktionen aus verschlossenen verwaisten Bohrlöchern zu zahlen. Wir freuen uns, Isometric bei der Entwicklung eines Protokolls zu unterstützen, das auf direkten Feldmessungen basiert. Für unsere Aktionäre stellt dies eine zusätzliche Chance dar. Die CO-Finanzierung bietet uns die Möglichkeit, verwaiste Bohrlöcher zu verschließen, für die kein öffentliches Programm vorgesehen ist, und zwar mit denselben Teams und derselben Ausrüstung, die bereits für unsere Kunden aus dem staatlichen und privaten Sektor im Einsatz sind.

Tina Reine, Chief Commercial Officer bei Zefiro, fügte hinzu: Ich arbeite seit fast zwei Jahrzehnten auf den Umweltmärkten, und die Käufer von heute wissen genau, was sie wollen: Emissionsgutschriften, die sie messen, verifizieren und rechtfertigen können. Zertifikate aus verschlossenen verwaisten Bohrlöchern, die auf direkten Feldmessungen von Methan basieren, das andernfalls weiterhin entweichen würde, erfüllen diesen Standard. Wenn Blue-Chip-Unternehmen auf die Zertifizierung von Isometric vertrauen und die Muttergesellschaft der New Yorker Börse in dessen Wachstum investiert, ist das ein starkes Signal dafür, wohin sich die institutionelle Nachfrage entwickelt. Unser Team hat bereits Emissionsgutschriften aus der Verfüllung verwaister Bohrlöcher generiert und an institutionelle Käufer geliefert, und das OWP-Protokoll ist die Chance, auf die wir uns vorbereitet haben.

Marketingdienstleistungsvertrag

Das Unternehmen hat die Apaton Finance GmbH (Apaton) aus Hannover, Deutschland, die den erfolgreichen Dokumentarfilm Hazard Below produziert hat, erneut beauftragt, Marketingdienstleistungen zu erbringen. Dazu gehören Online-Artikel, digitales und E-Mail-Marketing, ein Videointerview sowie eine Präsentation auf einer Investorenkonferenz, die sich in erster Linie an den europäischen Markt richten. Die Vereinbarung tritt am 29. Oktober 2026 in Kraft, hat eine voraussichtliche Laufzeit von etwa 12 Monaten und sieht ein Barhonorar in Höhe von 24.167 pro Monat zuzüglich anfallender Steuern vor. Als Vergütung werden keine Wertpapiere ausgegeben. Nach Kenntnis des Unternehmens steht Apaton in keiner Verbindung zum Unternehmen und hält keine Wertpapiere des Unternehmens.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und die Verfüllung von verwaisten sowie ausgedienten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert - von der Messung und Überwachung über die Verfüllung und Stilllegung von Bohrlöchern sowie die Sanierung von Standorten bis hin zur Generierung von CO-Zertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 15 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.

Ansprechpartner für Anleger

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

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www.mzgroup.us

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