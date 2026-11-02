Kazimir (EZB) fordert straffere Geldpolitik - Zinspause war keine Ziellinie

Frankfurt, 02. ⁠Nov (Reuters) - EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir plädiert für eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im Kampf gegen die hohe Inflation. "Für mich stellt sich zunehmend nicht mehr die Frage, ob ‌weitere Maßnahmen erforderlich sind, sondern in welchem Umfang sie nötig sein werden", erklärte der slowakische Notenbankchef am ⁠Montag. ⁠Er gilt im 27-köpfigen EZB-Rat als Vertreter einer eher restriktiven Geldpolitik.

"Die Märkte unterschätzen möglicherweise noch, was erforderlich ist", warnte Kazimir. Es gehe nicht um eine einzelne Sitzung oder einen einzelnen Schritt, sondern um den ‌Weg, der nötig sei, um die ‌Inflation wieder auf den Zielwert zu bringen und dort zu halten. Die EZB peilt eine Inflation von rund ⁠zwei Prozent an, die Jahresteuerung lag im September allerdings ‌mit 3,8 Prozent fast doppelt ⁠so hoch.

Trotz dieser hartnäckig hohen Inflation hat die EZB den Leitzins vorerst konstant gehalten. Sie beließ den zum Steuern der Geldpolitik maßgeblichen Einlagensatz ‌vorige Woche bei 2,50 ⁠Prozent. Die EZB rechnet jedoch ⁠damit, dass der Energiepreisschock die Inflation noch weiter antreiben wird, was nach Einschätzung der Finanzmärkte eine Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlich macht. "Die Pause von letzter Woche war keine Ziellinie", betonte Kazimir. "Wir sollten handeln, bevor sich eine hohe Inflation normal anfühlt."

(Bericht von Balazs Koranyi, geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Elke ⁠Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)