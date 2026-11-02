KI frisst Strom: Diese 4 ETFs setzen auf den nächsten Megatrend!









Der KI-Boom geht in die nächste Runde – und die größten Gewinner könnten diesmal nicht Nvidia, AMD oder Microsoft heißen! Während Anleger vor allem auf KI-Chips und Softwareunternehmen schauen, entsteht im Hintergrund ein gigantischer Milliardenmarkt. Denn künstliche Intelligenz braucht vor allem eines: Strom – und davon immer mehr! Allein Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta und Oracle investierten 2025 zusammen mehr als 400 Milliarden US-Dollar in ihre Infrastruktur. Bis 2030 könnte sich der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren auf rund 950 Terawattstunden nahezu verdoppeln. Für Unternehmen aus den Bereichen Stromnetze, Energieversorgung und Kühlung eröffnet das enorme Wachstumschancen.





Schneider Electric, Siemens Energy, Eaton, ABB oder Vertiv – sind das die heimlichen Gewinner der KI-Revolution? Der massive Ausbau der Rechenzentren erfordert leistungsfähige Stromnetze, intelligente Energiesysteme und neue Kühltechnologien. Genau hier setzen spezialisierte Themen-ETFs an, die Anlegern einen Zugang zu diesem Megatrend ermöglichen. Doch nicht jeder KI-ETF investiert tatsächlich in Energieinfrastruktur. Während einige Produkte weiterhin stark von Nvidia und anderen Tech-Giganten dominiert werden, konzentrieren sich andere gezielt auf Elektrifizierung, Stromnetze und Energieversorgung. Welche Strategie bietet die interessantesten Chancen – und wo lauern Risiken?





4 ETFs, ein gigantischer Megatrend – doch welcher Fonds überzeugt wirklich? In der aktuellen Ausgabe von „ETF des Monats“ nehmen Andreas Bernstein und Roland Jegen vier spannende ETFs unter die Lupe. Sie vergleichen die wichtigsten Aktienpositionen, Branchengewichtungen, bisherigen Wertentwicklungen und charttechnischen Perspektiven. Erfahren Sie, wie Anleger vom wachsenden Stromhunger der künstlichen Intelligenz profitieren könnten, welche ETFs sich als Beimischung zum langfristigen Vermögensaufbau eignen und worauf es bei der Auswahl wirklich ankommt. Außerdem zeigen wir die Vorteile des ETF-Handels über das Multi-Märkte-Konto von WH SelfInvest.





Fragen können auch in der nächsten Sendung im November direkt im Webinar gestellt werden. Hier geht es zur Anmeldung.

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