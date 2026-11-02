Mindestens drei Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Kairo, 02. ⁠Nov (Reuters) - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörden am Montag mindestens drei Palästinenser getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden, wie Sanitäter berichteten. Demnach kamen bei zwei separaten Luftangriffen in Chan Junis ‌im Süden des Küstengebiets zwei Menschen ums Leben, sechs weitere wurden verletzt. Eine dritte Person sei bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Al-Mussadar ⁠getötet worden. ⁠Das israelische Militär teilte mit, es habe zwei Angriffe auf palästinensische Extremisten in dem Gebiet ausgeführt. Weitere Angaben machte die Armee nicht.

Israel hat seine Angriffe auf die radikal-islamische Hamas in den vergangenen Wochen verstärkt. Das Land wirft der Gruppe vor, sich wieder zu bewaffnen und entgegen einer ‌seit einem Jahr geltenden Waffenruhe Angriffe zu ‌verüben. Die Hamas weist die Vorwürfe zurück und beschuldigt Israel ihrerseits, das Friedensabkommen zu untergraben. Im Rahmen der von den USA vermittelten Feuerpause soll auch auf ⁠einen Wiederaufbau des Gebiets vor. Der Prozess steckt jedoch fest, da sich ‌die Unterhändler weder auf eine Entwaffnung der ⁠Hamas noch auf einen Abzug der israelischen Truppen einigen konnten.

Israel kontrolliert nach Evakuierungsanordnungen etwa zwei Drittel des Gazastreifens. Fast alle der mehr als zwei Millionen Einwohner leben zwischen Trümmern in behelfsmäßigen Zelten ‌und beschädigten Gebäuden im verbleibenden Drittel, ⁠das weiterhin unter der faktischen Kontrolle ⁠der Hamas steht.

Seit Beginn der Waffenruhe sind den Gesundheitsbehörden zufolge mindestens 1580 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet worden. Auf israelischer Seite fielen nach Militärangaben vier Soldaten. Insgesamt sind nach palästinensischen Angaben mehr als 74.000 Menschen bei der israelischen Offensive im Gazastreifen ums Leben gekommen. Diese hatte begonnen, nachdem von der Hamas geführte Kämpfer am 7. Oktober 2023 im Süden Israels etwa 1200 Menschen getötet hatten.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi, ⁠geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)