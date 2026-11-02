Mutares: Nach dem Stuart-Verkauf sind 30 Euro möglich

Was bewegt die Aktie?

Mutares hat mit Stuart eine weitere Beteiligung aus dem Unternehmensportfolio verkauft. Solche Veräußerungen gehören zum Kern des Geschäftsmodells: Das Unternehmen kauft Firmen mit Restrukturierungspotenzial, verbessert deren operatives Geschäft und strebt anschließend einen Verkauf mit Gewinn an. Die jüngste Transaktion zeigt erneut die Umsetzung dieses Ansatzes und gibt der Aktie einen positiven Impuls. Der Kurs steigt um rund 3,6 Prozent.

Stuart betreibt eine Technologieplattform für urbane Lieferdienste in Europa. Über die Plattform können Unternehmen, die Lieferungen benötigen, selbstständig Kontakt zu Kurieren herstellen. Der Logistikanbieter erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro und beschäftigt etwas mehr als 70 Mitarbeiter. Sein Hauptsitz liegt in Frankreich. Darüber hinaus ist Stuart in Großbritannien und Polen aktiv.

Für die wirtschaftliche Bewertung des Verkaufs bleiben zwei wesentliche Größen offen: der Verkaufspreis und der Gewinn, den Mutares mit der Transaktion erzielt hat. Der Jahresumsatz von Stuart beschreibt die Größe des veräußerten Geschäfts; für den finanziellen Erfolg von Mutares sind dagegen die Konditionen des Verkaufs entscheidend. Die fehlenden Angaben dürften die bislang zurückhaltende Kursreaktion mit erklären.

Neben den Beteiligungsverkäufen prägt die Dividende die Attraktivität der Mutares-Aktie. Die Dividendenrendite beträgt 7,6 Prozent und ist damit ein wesentliches Argument für ein Investment. Im langfristigen Kursverlauf zeigt die Aktie eine vergleichsweise hohe Stabilität mit zwischenzeitlich kräftigen Anstiegen. Solche Bewegungen bieten Gelegenheiten, Kursgewinne zu realisieren. Bei späteren Rücksetzern können günstigere Einstiegskurse zugleich eine höhere Dividendenrendite ermöglichen, sofern die Ausschüttung gleich bleibt.

Charttechnik

Auf einen kräftigen Kursanstieg folgte eine Konsolidierung bis zur Unterstützung bei 26 Euro. Auch die jüngste Trendlinie wurde getestet. Die anschließende Aufwärtsbewegung verbessert das charttechnische Bild.

Solange die Unterstützung bei 26 Euro hält, erscheint ein Anstieg Richtung 30 Euro und darüber hinaus aussichtsreicher als ein Rückgang auf 24 Euro oder tiefer.

Martins Einschätzung

Mutares bleibt durch die Kombination aus Beteiligungsverkäufen, hoher Dividendenrendite und vergleichsweise stabilem langfristigem Kursverlauf interessant. Der Stuart-Verkauf bestätigt die Aktivität im Kerngeschäft. Für die Beurteilung seines finanziellen Erfolgs bleiben die Verkaufskonditionen entscheidend. Charttechnisch spricht der erfolgreiche Unterstützungstest für weiteres Kurspotenzial.