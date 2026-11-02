Nach Binance-Hack: Die Unterstützungen bei Bitcoin halten

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin reagiert auf den Binance-Hack mit moderaten Verlusten und steht an wichtigen Unterstützungen.

Der Markt wertet den Hack bisher als Sicherheitsproblem einer Börse und nicht als systemische Liquiditätskrise.

Midterm-Wahlen und die Tech-Korrektur könnten einen Test des 200-Tage-Trends bei rund 73.000 Dollar auslösen.

Der Bitcoinkurs steht bereits seit Anfang Oktober unter Druck. Nach einem konstruktiven Ausklang des dritten Quartals, in dem der Kurs wichtige charttechnische Hürden überwinden konnte, blickt die Kryptowährung nun auf vier Verlustwochen infolge.

Der Ausbruch im August über den 200-Tage-Trend sowie die Rückeroberung der Zone zwischen 73.000 und 76.000 Dollar, gefolgt von einer anschließenden Überwindung des Mai-Hochs, hat starke Signale dafür gesendet, dass der Bitcoinkurs in einen Bullenmarkt zurückgekehrt ist.

Bildquelle: Tradingview.com · Quelle: Alexander Mayer/ Tradingview

Aktuell wird dieser Ausbruch mit einem Rückgang bis an die relevanten Unterstützungen getestet. Im Verlauf der letzten Woche ist der Kurs bis zurück an das obere Ende des Unterstützungsbands (blau im Chart oben) gefallen, das derzeit auf einer Ebene mit dem oberen Ende der Unterstützungszone zwischen 73.000 und 76.000 Dollar liegt.

Binance-Hack zeigt überraschend wenig Wirkung – bisher

Die Korrektur hatte sich in der vergangenen Woche beschleunigt, nachdem bekannt geworden war, dass die Krypto-Handelsplattform Binance gehacked worden ist und 6,3 Milliarden Dollar an Kundengeldern verloren hat. Es handelt sich um den mit Abstand größten Hack in der Historie des Krypto-Sektors, deutlich größer noch als der Bybit-Hack Anfang 2025, bei dem 1,5 Milliarden Dollar gestohlen wurden.

In Relation zum Ausmaß dieses Vorfalls hat der Bitcoinkurs zunächst jedoch nur mit moderaten Verlusten reagiert und den ohnehin laufenden Abwärtstrend nach Erreichen der signifikanten Unterstützungslevels vorerst klar gestoppt.

Laut ersten Erkenntnissen konnte Binance den Vorfall initial gut auffangen. Gemeinsam mit Branchenpartnern wie unter anderem den Stablecoin-Anbietern Tether und Circle konnten laut Angaben der Börse etwa drei Milliarden Dollar der entwendeten Kundengelder eingefroren werden.

Binance will für die gesamte Summe aufkommen und kann dazu unter anderem auf seinen Sicherheitsfonds in Höhe von etwa 1,2 Milliarden Dollar zurückgreifen. Der Rest soll aus Firmenkapital bereitgestellt werden.

170 Milliarden Dollar in der Binance-Bilanz?

Binance ist nicht börsennotiert und liefert daher keine regelmäßigen Umsatz- und Gewinnzahlen. Schätzungen für 2025 liegen bei einem Umsatz zwischen 16 und 17 Milliarden Dollar. Die Bilanzsumme soll über 170 Milliarden Dollar betragen.

Binance hatte nach dem Vorfall Auszahlungen von der eigenen Plattform für Kunden vorübergehend ausgesetzt. In den ersten Stunden nach Wiedereinführung der Auszahlungsmöglichkeit kam es laut Binance zu Netto-Börsenabflüssen von etwa 3,6 Milliarden Dollar.

Im Vergleich zum Börsen-Kollaps der US-Börse FTX im Bärenmarkt 2022 sind diese Zahlen moderater, bei einer gleichzeitig deutlich größeren Marktpositionierung von Binance. FTX hatte damals in den ersten 72 Stunden nach Bekanntwerden von Solvenz-Problemen 6 Milliarden Dollar an Abflüssen verzeichnet, was die Börse in ersthafte Liquiditätsprobleme gestürzt hatte, die zum anschließenden Zusammenbruch von FTX geführt hatten.

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Bitcoin: Erst Korrektur, dann Erholung?

Wer mit einer Fortsetzung der Bitcoin-Korrektur bis zum beschriebenen 200-Tage-Trend bei rund 73.000 Dollar rechnet, kann dieses Szenario mit dem Bitcoin Short-Turbo (WKN: CMC08H) gehebelt abbilden. Stabilisiert sich Bitcoin anschließend an der Unterstützung, kommt für eine Positionierung auf eine Erholung der Bitcoin Long-Turbo (WKN: CMC1EB) infrage. Ein größerer Abstand zur Knock-out-Schwelle lässt mehr Raum für zwischenzeitliche Gegenbewegungen, verhindert aber weder gehebelte Verluste noch einen möglichen Totalverlust.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ist das Schlimmste überstanden?

Anhand des bisherigen Kursverlaufs scheint der Markt den Vorfall bislang eher als Sicherheitsproblem einer einzelnen Börse denn als systemische Liquiditätskrise zu bewerten. Binance ist voraussichtlich deutlich besser aufgestellt als FTX damals und wird den Vorfall verkraften können, auch wenn sowohl der wirtschaftliche als auch der Reputationsschaden hoch ist – nicht nur für die Börse, sondern für den gesamten Sektor.

Die Sicherheitsvorfälle haben sich in diesem Jahr wieder gehäuft. Der Blockchain-Analysedienst TRM Labs registrierte allein im ersten Halbjahr 207 Hacks – gegenüber 83 im Vorjahreszeitraum.

Die dabei gestohlene Summe lag mit rund 972 Millionen Dollar zwar zunächst deutlich niedriger als im ersten Halbjahr 2025. Doch die steigende Zahl der Angriffe zeigt, dass die Branche ihre Sicherheitsrisiken trotz zunehmender Professionalisierung nicht im Griff hat.

Der Binance-Angriff wirkt auf die ganze Branche

Betroffen sind sowohl zentrale Anbieter als auch dezentrale Protokolle. Ein Großangriff wie der auf Binance belastet deshalb das Vertrauen weit über die unmittelbar betroffene Plattform hinaus.

Wie hoch die endgültige Belastung für Binance ausfällt, ist bislang allerdings offen. Eingefrorene Gelder sind noch nicht zurückgeholt und stehen damit nicht automatisch zur Deckung der Verluste bereit.

Auch die genannten Vermögensbestände von mehr als 170 Milliarden Dollar sind kein frei verfügbarer Kapitalpuffer, sondern umfassen die für Kunden verwahrten Assets. Entscheidend wird deshalb sein, ob Binance die entstandene Lücke vollständig schließen und zugleich weitere Auszahlungswünsche bedienen kann. Zusätzliche Abflüsse bedeuten für sich genommen noch keine Zahlungsunfähigkeit, würden aber die verfügbare Liquidität und das Vertrauen erneut auf die Probe stellen.

Auch wenn Binance den Vorfall verkraften kann, erstreckt sich der Schaden über die Börse hinaus bis in den Sektor der dezentralen Finanzbranche ("Defi"). Die Angreifer haben einen Teil des erbeuteten Kapitals – rund 60 Millionen USDT – auf der Defi-Kreditvergabe-Plattform Aave hinterlegt und sich dagegen Ether im Wert von rund 45 Millionen Dollar geliehen.

Fraglich ist, was mit den hinterlegten Sicherheiten nun passiert. Faktisch ist die Position gedeckt, doch Tether könnte die hinterlegten Stablecoins einfrieren.

Aave schränkte vorsorglich neue Einzahlungen und Kreditaufnahmen ein. Kapitalabzüge erhöhten zwischenzeitlich die Auslastung einzelner Kreditpools deutlich. Der Vorfall zeigt damit, wie ein Börsenhack auch technisch unversehrte Defi-Protokolle unter Liquiditätsdruck setzen kann.

Was für den Bitcoinkurs jetzt wichtig wird

Unmittelbar hat der Binance-Hack dem Bitcoin-Chartbild keinen strukturellen Schaden zugefügt. Diese Woche ist jedoch gespickt mit relevanten makroökonomischen Ereignissen, die Einfluss auf den Kursverlauf nehmen dürften.

Die US-Zwischenwahlen stehen am Dienstag, den 3. November an. Bis zur Wahl und zur Klärung der Mehrheitsverhältnisse dürfte die Nervosität hoch bleiben.

Ein möglicher Belastungsfaktor wäre aus meiner Sicht ein deutlich stärkerer Erfolg der Demokraten, als die Märkte bereits erwarten. Ein bloßer Mehrheitswechsel im Repräsentantenhaus wäre dagegen kaum eine Überraschung.

Größere Machtverschiebungen könnten Trumps Spielraum für neue Gesetzesvorhaben einschränken und den politischen Druck auf die Technologiebranche erhöhen. Gerade beim Ausbau von KI-Rechenzentren könnten strengere Auflagen und langwierige Genehmigungsverfahren die ohnehin hohen Erwartungen an Wachstum und Investitionen zusätzlich infrage stellen.

Die Unterstützungen könnten erneut getestet werden

Dabei spielen auch die Wahlergebnisse auf Ebene der Bundesstaaten eine Rolle. Ein demokratischer Wahlsieg bedeutet allerdings nicht automatisch neue bundesweite KI-Gesetze: Trump behält sein Vetorecht, und politische Blockaden könnten weitreichende Änderungen ebenso verhindern. Für Bitcoin liegt das kurzfristige Risiko deshalb vor allem in einer negativen Überraschung, die den Risikoappetit an den Finanzmärkten weiter dämpft und einen erneuten Test der Unterstützungen auslöst.

Zudem wird entscheidend, wie sich die Korrektur an den Technologiemärkten weiterentwickelt. Der Nasdaq hat seine Korrektur letzten Freitag beschleunigt und ist bis in die Nähe seines 200-Tage-Trends gerutscht. Vom letzten Allzeithoch Anfang Oktober beläuft sich das Minus auf etwa zehn Prozent.

Das größte Risiko für Tech liegt derzeit in den hohen Gewinnerwartungen, die den KI-Boom begleiten. Erste Unternehmen melden in den letzten Quartalsberichten zwar messbare Produktivitätsgewinne und zusätzliche Erlöse durch KI.

Ob diese jedoch ausreichen, um die enormen Infrastrukturinvestitionen und hohen Finanzierungskosten zu rechtfertigen, bleibt offen. Gleichzeitig soll ein Großteil des erwarteten Gewinnwachstums im S&P 500 für dieses und nächstes Jahr von wenigen Unternehmen kommen, vor allem von Chipherstellern.

Sollten große KI-Anbieter ihre Investitionen kürzen, könnte das die gesamte Zulieferkette treffen und Gewinnrevisionen auslösen. Die bereits gesunkenen Kurs/Gewinn-Verhältnisse bieten deshalb nur bedingt Sicherheit: Wenn die erwarteten Gewinne zu hoch angesetzt sind, erscheinen Techaktien günstiger, als sie tatsächlich sind – was die Korrektur wiederum weiter anheizen könnte.

Eine Fortsetzung der Techkorrektur könnte auch dem Bitcoin-Kurs weiteren Tribut abverlangen, da er in weiten Teilen deutlich mit dem Techsektor korreliert. Die nächste relevante Unterstützung liegt aktuell um den Bereich von etwa 73.000 Dollar notierenden 200-Tage-Trend. Ein Test dieser Unterstützung ist gleichbedeutend mit einem Test des Ausbruchs zurück in einen langfristigen Aufwärtstrend, den der Kurs mit seinem starken Kursanstieg im August vollführt hat.

73.000 Dollar im Blick: Zwei Bitcoin-Szenarien mit CMC Markets

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Die laufende Korrektur rückt den 200-Tage-Trend bei rund 73.000 Dollar in den Fokus. Für kurzfristig orientierte, risikobereite Trader ergeben sich daraus zwei mögliche Handelsideen, die sich mit Open-End-Turbos von CMC Markets umsetzen lassen.

Szenario 1 – Die Korrektur setzt sich fort: Wer einen weiteren Rückgang bis an diese Unterstützung erwartet, kann mit dem Bitcoin Short-Turbo (WKN: CMC08H) gehebelt auf fallende Kurse setzen. Die Zone um 73.000 Dollar dient in diesem Szenario als mögliches Kursziel, nicht als garantierter Wendepunkt.

Szenario 2 – Die Unterstützung hält: Zeigt Bitcoin im Bereich des 200-Tage-Trends eine Stabilisierung, kann der Bitcoin Long-Turbo (WKN: CMC1EB) eine anschließende Erholung gehebelt abbilden. Für diese Idee ist ein deutlicher Abstand der Knock-out-Schwelle unterhalb der Unterstützungszone relevant.

Dieser geht bei ansonsten gleichen Bedingungen mit einem geringeren Hebel einher und lässt mehr Spielraum für Rücksetzer. Bricht die Unterstützung nachhaltig, gerät jedoch auch die Erholungsthese unter Druck.

Beide Positionierungen sind eigenständige Trades: Das Erreichen des Short-Kursziels allein begründet noch keinen Long-Einstieg. Finanzierungskosten, Spreads und die laufende Anpassung der Knock-out-Schwellen sind zu berücksichtigen.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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