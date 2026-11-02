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Nasdaq-100 Index® - Unter Druck!

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Unter Druck!

Am vergangenen Freitag gerieten die amerikanischen Technologiewerte stärker unter Druck. Dabei musste der Nasdaq-100® eine deutliche Abwärtskurslücke (29.257/28.713 Punkte) hinnehmen. Auf Wochenbasis steht die dritte Verlustwoche in Folge zu Buche. Aus charttechnischer Sicht sollten Anleger damit die Schlüsselzone bei rund 28.000 Punkten im Blick haben. Auf diesem Niveau fallen diverse Tiefpunkte der letzten Monate mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 27.927 Punkten) zusammen. Ein Bruch dieser Bastion wäre der nächste Nackenschlag für den Nasdaq-100®. Das Risiko einer größeren Topbildung steigt dann bei einem Abgleiten unter das Julitief bei 27.176 Punkten nochmals deutlich an. Einige Chipwerte musste zum Wochenabschluss zum Teil zweistellige Kursverluste verkraften. Beim Philadelphia Semiconductor Index steht damit die zuletzt diskutierte Kreuzunterstützung bei rund 10.500 Punkten im Feuer (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 28. Oktober). Ein Bruch dieser Bastion würde sicher auch das Rückschlagrisiko beim Nasdaq-100® nochmals verschärfen. Um den größten Druck von den US-Technologietitel zu nehmen, gilt es dagegen, die angeführten Abwärtskurslücke möglichst zeitnah zu schließen.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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