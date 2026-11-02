Ölpreisrückgang hält Dax stabil - US-Wahl im Blick

Frankfurt, 02. ⁠Nov (Reuters) - Einen Tag vor den US-Zwischenwahlen zeigen sich die Dax-Anleger nervös. Ein deutlicher Ölpreisrückgang hielt die Kursverluste am Montag jedoch in Grenzen. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung knapp im Minus bei 25.802,74 ‌Punkten. Die Nordsee-Rohölsorte Brent verbilligte sich um fast drei Prozent auf 110,31 Dollar je Fass (159 Liter). Befürchtungen, die Auseinandersetzungen zwischen den ⁠USA ⁠und Iran könnten nach den US-Zwischenwahlen am Dienstag eskalieren, hatten Brent Ende Oktober auf den höchsten Stand seit sechs Monaten getrieben.

Hintergrund der nun nachgebenden Preise sind die seit drei Tagen andauernden Gespräche zwischen dem Iran und katarischen Vermittlern. Dabei geht es um ‌eine Beilegung des Krieges zwischen den USA, ‌Israel und dem Iran. "Die Gefahr eines erneuten US-Militärschlags ist zwar längst nicht vom Tisch", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Aber ⁠die Wahrscheinlichkeit, dass dieser unmittelbar nach den Midterms erfolgt, ist deutlich ‌gesunken."

Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien ⁠des Laborausrüsters Stratec nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um fast drei Prozent. Auch der Verkauf der kriselnden Tochter Diatron MI stützte laut einem Händler den Kurs. Zudem schlugen die ‌energiepreissensiblen Technologiewerte einen Erholungskurs ein. ⁠Die Aktien von Infineon, Aixtron und ⁠Elmos Semiconductor legten zwischen gut einem und knapp drei Prozent zu.

Nun warten die Anleger auf die Geschäftszahlen von Apple nach US-Handelsschluss, die für die weitere Entwicklung im Technologiesektor richtungsweisend sein dürften. "Die Anleger haben die KI-Fantasie keineswegs aufgegeben, verlangen aber zunehmend handfeste Belege dafür, dass sich die milliardenschweren Investitionen auch wirtschaftlich auszahlen", sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets.

(Bericht von ⁠Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)