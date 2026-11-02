Original-Research: Bio-Gate AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG

02.11.2026 / 15:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG

     Unternehmen:               Bio-Gate AG
     ISIN:                      DE000BGAG0J3

     Anlass der Studie:         Research Update
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  13,65 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Operative Erholung ab 2027 erwartet, Kostensenkungen schaffen Basis für
Ergebnisverbesserung

Die Bio-Gate AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang um
17,7 % auf 2,83 Mio. EUR (VJ: 3,44 Mio. EUR). Ausschlaggebend waren geringere
Abrufmengen im Bereich Dermakosmetik und Wundpflege infolge von
Portfolioanpassungen und organisatorischen Veränderungen bei Großkunden.
Dagegen entwickelten sich Veterinärprodukte und Messdienstleistungen
weiterhin positiv. In der Medizintechnik belasteten zeitliche Verschiebungen
bei der Abrechnung von Projektmeilensteinen die ausgewiesenen Erlöse.

Das EBITDA verschlechterte sich auf -0,81 Mio. EUR (VJ: -0,72 Mio. EUR), während
das EBIT bei -0,93 Mio. EUR lag (VJ: -0,84 Mio. EUR). Niedrigere Material- und
Personalaufwendungen begrenzten die Auswirkungen des Umsatzrückgangs.
Zusätzlich stützten Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen den
Ergebnisvergleich. Die Reorganisation sollte die Kostenbasis nachhaltig
entlasten, ihre stärkere Wirkung erwarten wir jedoch erst ab 2027. Im
laufenden Geschäftsjahr begrenzen unter anderem Abfindungen und
fortbestehende Zahlungsverpflichtungen die kurzfristigen Einsparungen.

Die Finanzierungsbasis wurde nach dem Bilanzstichtag durch zwei
Kapitalerhöhungen mit einem gesamten Bruttoerlös von 1,16 Mio. EUR gestärkt.
Nach der Aktienzusammenlegung im Verhältnis 5:1 und der Ausgabe neuer Aktien
beträgt die Aktienzahl 2.453.738. Die Mittelzuflüsse erweitern den
finanziellen Spielraum für das laufende Geschäft und weitere Investitionen.
Angesichts der weiterhin negativen operativen Cashflows bleiben eine bessere
Auslastung und die Begrenzung der Kapitalbindung wesentlich.

Auf Grundlage der Halbjahresentwicklung und der reduzierten
Unternehmensguidance senken wir unsere Umsatzprognosen für 2026 bis 2028 von

bislang 7,40 Mio. EUR, 8,00 Mio. EUR und 9,30 Mio. EUR auf 6,20 Mio. EUR, 7,20 Mio.

EUR und 9,00 Mio. EUR. Ab 2027 erwarten wir eine Erholung der Kundenabrufe und
zusätzliche Wachstumsimpulse aus neuen Produkten, insbesondere dem
angekündigten Medizinprodukt zur Narbenbehandlung. Zusätzlich könnte eine ab
2027 greifende EU-Neuregelung von Silberzusätzen in Kosmetikprodukten die
Nachfrage nach MicroSilver BG stützen. Das Veterinärgeschäft und die
Messdienstleistungen bilden weitere Wachstumstreiber. Die HyProtect-Projekte
eröffnen längerfristiges Potenzial: In der HIPrevision-Studie zu
HyProtect-beschichteten Hüft-Revisionsimplantaten startete im Juni 2026 der
Hauptteil (Part B) mit über 200 Patienten, der Abschluss ist für 2028
vorgesehen. Wesentliche Serienumsätze aus einem breiten Marktstart von
Humanimplantaten sind bis 2028 nicht Bestandteil unserer Planung.

Für 2026 prognostizieren wir ein EBITDA von -1,10 Mio. EUR und ein
Konzernergebnis von -1,55 Mio. EUR. Mit steigenden Umsätzen und einer
effizienteren Kostenstruktur erwarten wir 2027 eine Verbesserung des EBITDA
auf -0,25 Mio. EUR. Für 2028 rechnen wir mit einem positiven EBITDA von 0,49
Mio. EUR, einem EBIT von 0,19 Mio. EUR und einem kleinen Konzerngewinn von 0,06
Mio. EUR. Das Erreichen der Gewinnschwelle setzt die operative Erholung und
die nachhaltige Umsetzung der Effizienzmaßnahmen voraus.

Auf Basis unseres DCF-Modells reduzieren wir das Kursziel aufgrund der
niedrigeren Prognosen und des höheren risikofreien Zinssatzes auf 13,65 EUR je
Aktie. Das bisherige Kursziel von 3,40 EUR entspricht nach der
Aktienzusammenlegung einem Vergleichswert von 17,00 EUR. Angesichts des
weiterhin hohen Kurspotenzials bestätigen wir das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1465a2a143f409daa3b91539f1cd42f3

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11). Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellung: 02.11.2026 (14:50 Uhr)
Erste Weitergabe: 02.11.2026 (15:30 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=2ea56485-d6c5-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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