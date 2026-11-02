Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^ Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH 02.11.2026 / 15:58 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG Company Name: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Reason for the research: Guidance upgrade Recommendation: Buy from: 02.11.2026 Target price: EUR135 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 125.00 to EUR 135.00. Abstract: DRAG has raised its 2026 guidance on the basis of a renewed surge in the oil price. New revenue guidance of EUR340m-EUR360m is 12.9% above the previous base

case range of EUR300m-EUR320m while EBITDA guidance is now EUR420m-EUR440m-a 10.2%

increase on the previous base case of EUR380m-EUR400m. The new guidance assumes an average WTI oil price of USD95/barrel for November and December 2026 and USD88/barrel for the full year. DRAG's previous 2026 base case guidance was based on USD75/barrel. Our forecasts and price target are based on the current oil, gas and natural gas liquids futures curves. At nearly USD101 the average level of the Q4/26 oil futures curve is 18.2% higher than at the time of our most recent note of 26 August. The corresponding figure for FY/27 is 18.8% higher at USD89.69. We have raised our price target to EUR135 (previously: EUR125) and maintain our Buy recommendation (upside: 50%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 125,00 auf EUR 135,00. Zusammenfassung: DRAG hat ihre Prognose für 2026 aufgrund eines erneuten Anstiegs des Ölpreises angehoben. Die neue Umsatzprognose von EUR340 Mio. bis EUR360 Mio. liegt 12,9% über der bisherigen Basisprognose von EUR300 Mio. bis EUR320 Mio., während die EBITDA-Prognose nun bei EUR420 Mio. bis EUR440 Mio. liegt- ein Anstieg um 10,2% gegenüber der bisherigen Basisprognose von EUR380 Mio. bis EUR400 Mio. Die neue Prognose geht von einem durchschnittlichen WTI-Ölpreis von USD95/Barrel für November und Dezember 2026 sowie von USD88/Barrel für das Gesamtjahr aus. Die bisherige Basisszenario-Prognose von DRAG für 2026 basierte auf USD75/Barrel. Unsere Prognosen und unser Kursziel basieren auf den aktuellen Terminkurven für Öl, Gas und Erdgasflüssigkeiten. Mit fast USD101 liegt das durchschnittliche Niveau der Öl-Terminkurve für das 4. Quartal 2026 um 18,2% höher als zum Zeitpunkt unserer letzten Analyse vom 26. August. Der entsprechende Wert für das Geschäftsjahr 2027 liegt mit USD89,69 um 18,8% höher. Wir haben unser Kursziel auf EUR135 (zuvor: EUR125) angehoben und behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 50%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4c9beca0806920be27f1b2f1befd75b2

Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=d4662573-d6cc-11f1-b46d-066675bb9927&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2426796 02.11.2026 CET/CEST °