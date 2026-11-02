Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

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Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

02.11.2026 / 15:58 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG

     Company Name:                Deutsche Rohstoff AG
     ISIN:                        DE000A0XYG76

     Reason for the research:     Guidance upgrade
     Recommendation:              Buy
     from:                        02.11.2026
     Target price:                EUR135
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche
Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and increased the price target from EUR 125.00 to EUR 135.00.

Abstract:
DRAG has raised its 2026 guidance on the basis of a renewed surge in the oil
price. New revenue guidance of EUR340m-EUR360m is 12.9% above the previous base

case range of EUR300m-EUR320m while EBITDA guidance is now EUR420m-EUR440m-a 10.2%

increase on the previous base case of EUR380m-EUR400m. The new guidance assumes
an average WTI oil price of USD95/barrel for November and December 2026 and
USD88/barrel for the full year. DRAG's previous 2026 base case guidance was
based on USD75/barrel. Our forecasts and price target are based on the
current oil, gas and natural gas liquids futures curves. At nearly USD101
the average level of the Q4/26 oil futures curve is 18.2% higher than at the
time of our most recent note of 26 August. The corresponding figure for
FY/27 is 18.8% higher at USD89.69. We have raised our price target to EUR135
(previously: EUR125) and maintain our Buy recommendation (upside: 50%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG
(ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 125,00 auf EUR 135,00.

Zusammenfassung:
DRAG hat ihre Prognose für 2026 aufgrund eines erneuten Anstiegs des
Ölpreises angehoben. Die neue Umsatzprognose von EUR340 Mio. bis EUR360 Mio.
liegt 12,9% über der bisherigen Basisprognose von EUR300 Mio. bis EUR320 Mio.,
während die EBITDA-Prognose nun bei EUR420 Mio. bis EUR440 Mio. liegt- ein
Anstieg um 10,2% gegenüber der bisherigen Basisprognose von EUR380 Mio. bis
EUR400 Mio. Die neue Prognose geht von einem durchschnittlichen WTI-Ölpreis
von USD95/Barrel für November und Dezember 2026 sowie von USD88/Barrel für
das Gesamtjahr aus. Die bisherige Basisszenario-Prognose von DRAG für 2026
basierte auf USD75/Barrel. Unsere Prognosen und unser Kursziel basieren auf
den aktuellen Terminkurven für Öl, Gas und Erdgasflüssigkeiten. Mit fast
USD101 liegt das durchschnittliche Niveau der Öl-Terminkurve für das 4.
Quartal 2026 um 18,2% höher als zum Zeitpunkt unserer letzten Analyse vom
26. August. Der entsprechende Wert für das Geschäftsjahr 2027 liegt mit
USD89,69 um 18,8% höher. Wir haben unser Kursziel auf EUR135 (zuvor: EUR125)
angehoben und behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 50%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4c9beca0806920be27f1b2f1befd75b2

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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