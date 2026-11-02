Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

02.11.2026 / 17:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG

     Unternehmen:               FORTEC Elektronik AG
     ISIN:                      DE0005774103

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.11.2026
     Kursziel:                  16,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

FORTEC schließt 2025/2026 besser als erwartet ab

FORTEC Elektronik hat jüngst den Geschäftsbericht 2025/2026 vorgelegt und
sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig unsere Erwartungen übertroffen.

[Tabelle]

Umsatz und Ergebnis überraschen positiv: Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag
der Konzernumsatz mit 81,2 Mio. EUR über unserer Prognose (MONe: 77,7 Mio.
EUR) und leicht oberhalb der Guidance (76,0-80,0 Mio. EUR). Positiv stach
insbesondere das Segment Datenvisualisierung heraus, das die Erlöse nach
zwei rückläufigen Jahren und gestärkt durch die Akqusition von Nottrot in
den Niederlanden (jetzt FORTEC Benelux) auf 48,1 Mio. EUR (+9,0% yoy)
verbesserte. Im Segment Stromversorgungen musste FORTEC indes
erwartungsgemäß nochmals einen Erlösrückgang auf 33,1 Mio. EUR (-7,0% yoy)
hinnehmen. Das berichtete Konzern-EBIT fiel mit -0,7 Mio. EUR (MONe: -2,3
Mio. EUR) ebenfalls spürbar besser aus als erwartet, wobei die einmaligen
Restrukturierungs- und Transformationskosten mit rund 1,4 Mio. EUR im
erwarteten Rahmen lagen. Auch ergebnisseitig wurde die Guidance (-1,5 bis
-1,0 Mio. EUR) somit übertroffen. Unterm Strich stand mit -1,1 Mio. EUR
dennoch erstmals ein Jahresfehlbetrag.

Auftragsbestand wächst deutlich, Guidance erscheint ergebnisseitig
vorsichtig: Der zum Geschäftsjahresende per 30.06. auf 54,6 Mio. EUR (+9,3%
yoy) erhöhte Auftragsbestand verteilt sich ausgewogen auf beide Segmente und
dürfte im Zuge der jüngst gemeldeten weiteren Defense-Aufträge (vgl. Comment
vom 23.10.) aktuell sogar bei deutlich über 60 Mio. EUR liegen. Folglich
fiel auch die neue Guidance umsatzseitig positiv aus: Der Vorstand avisiert
für das laufende GJ 2026/2027 einen Konzernumsatz zwischen 78,0 und 84,0
Mio. EUR. Das Ziel für das Konzern-EBIT reicht mit 1,4 bis 2,1 Mio. EUR zwar
nicht ganz an unsere letzte Prognose (2,3 Mio. EUR) heran, deutet aber auf
eine deutliche Ergebnissteigerung hin und dürfte angesichts der vor allem im
Industriesektor weiterhin schwachen Investitionsnachfrage bewusst vorsichtig
gewählt sein.

Erneute Dividendenkürzung: Mit einer Eigenkapitalquote von 67,8% und einem
Net-Cash-Bestand von 19,1 Mio. EUR ist FORTEC bilanziell weiterhin sehr
stark aufgestellt. Vor diesem Hintergrund hatten wir nach der spürbaren
Dividendenkürzung im Vorjahr mit einer stabilen Dividende für 2025/2026
gerechnet. Der Dividendenvorschlag i.H.v. 0,20 EUR fiel mit Verweis auf das
negative Ergebnis jedoch nur halb so hoch aus. Umgekehrt werten wir dies
auch als Indiz dafür, dass der Vorstand in der aktuellen Marktphase weitere
anorganische Wachstumsschritte beabsichtigt.

Fazit: Nach dem Übergangsjahr 2025/2026 sollte FORTEC nun der Turnaround
gelingen, was durch die jüngsten Auftragserfolge im Wachstumsmarkt Defense
begünstigt wird. Wenngleich der Weg zu früheren Margenniveaus noch weit ist,
sind wir von einer Erholung überzeugt und bekräftigen nach Fortschreibung
des DCF-Modells unsere Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von
16,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f358cd98bdae819ccbb9a4119f9a1341

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=1de8febe-d6d8-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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