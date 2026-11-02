Original-Research: NCTE AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: NCTE AG - von Sphene Capital GmbH

02.11.2026 / 08:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu NCTE AG

     Unternehmen:               NCTE AG
     ISIN:                      DE000A0LEZB2

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      02.11.2026
     Kursziel:                  EUR 1,80 (bislang: EUR 2,50)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler

NCTE noch nicht aus der operativen Übergangsphase

In der vergangenen Woche hat NCTE eine Gewinnwarnung veröffentlicht und die
Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2026e nach
unten korrigiert. Gleichzeitig wurde ein umfassendes
Restrukturierungsprogramm angekündigt. Ursächlich für die Anpassung der
Prognosen ist nach Angaben des Vorstands, dass sich Umsatzbeiträge aus neu
gewonnenen Aufträgen langsamer als ursprünglich erwartet realisieren lassen.
Darüber hinaus wurden bestehende Rahmenverträge in den beiden für NCTE
besonders wichtigen Marktsegmenten Agrartechnik und E-Bike nicht verlängert,
wodurch bislang eingeplante Umsätze entfallen oder zumindest nicht mehr mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit realisiert werden können. Für das
Gesamtjahr 2026e erwartet NCTE nunmehr Umsatzerlöse zwischen EUR 4,0 und 4,2
Mio., nachdem zuvor eine Bandbreite von EUR 4,4 bis 5,4 Mio. avisiert worden
war. Gleichzeitig wurde die EBITDA-Prognose von bislang EUR -0,5 bis 0,1
Mio. auf EUR -1,1 bis -0,9 Mio. reduziert. Bezogen auf die jeweiligen
Mittelpunkte der Prognosebandbreiten entspricht dies einer Verringerung der
Umsatz- und EBITDA-Erwartungen um jeweils EUR 0,8 Mio. Die Gewinnwarnung
verdeutlicht, dass die insbesondere im ersten Halbjahr 2026 erkennbaren
operativen Verbesserungen nicht ausreichen werden, um die ursprünglich für
das Gesamtjahr unterstellte Umsatz- und Ergebnisentwicklung zu erreichen.

Die Gewinnwarnung unterstreicht auch, dass sich NCTE weiterhin in einer
anspruchsvollen operativen Übergangsphase befindet. Zwar bestätigt die im
ersten Halbjahr 2026 beobachtete Verbesserung von Umsatz und EBITDA aus
unserer Sicht grundsätzlich die Fähigkeit des Unternehmens, mit seinen
Sensorlösungen in verschiedenen Anwendungsbereichen zusätzliche Umsätze zu
generieren. Gleichzeitig zeigen rückläufige Auftragseingänge, verzögerte
Umsatzrealisierungen neuer Projekte und die Nichtverlängerung bestehender
Rahmenverträge, dass die angestrebte Verstetigung des Geschäftsmodells noch
nicht erreicht wurde. Die nun beschlossene Restrukturierung ist vor diesem
Hintergrund nach unserer Einschätzung als notwendige Anpassung der
Kostenbasis an ein schwächeres und weniger verlässlich planbares
Umsatzniveau zu interpretieren.

Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der NCTE AG, passen jedoch
unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR
1,80 von bislang EUR 2,50 je Aktie an.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=66c57a336950f084eeac21186c8a83cc

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=f7dc930f-d68c-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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