Original-Research: Rubean AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Rubean AG - von Montega AG 02.11.2026 / 17:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Rubean AG Unternehmen: Rubean AG ISIN: DE0005120802 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.11.2026 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Tim Kruse, CFA Rubean führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch Die Rubean AG hat am 30.10.2026 eine Kapitalerhöhung über 556.333 neue Aktien zu 4,50 EUR je Aktie durchgeführt. Dem Unternehmen fließt damit ein Bruttoemissionserlös von rund 2,5 Mio. EUR zu, mit dem es laut eigenen Angaben seine Kapitalbasis stärken und Wachstumschancen wahrnehmen will. Erweiterte Platzierung stärkt die Kapitalbasis: Aufgrund der erhöhten Nachfrage wurde das ursprünglich auf bis zu 500.000 Aktien ausgelegte Platzierungsvolumen laut Unternehmen auf 556.333 Aktien aufgestockt. Die Ausgabe erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechts und erhöht die Aktienanzahl von rund 4,9 Mio. auf 5,5 Mio. Aktien. Mit dem zusätzlichen Kapital adressiert Rubean u.E. den Finanzierungsbedarf aus den weiterhin defizitären Ergebnissen und den geplanten Investitionen in den Vertriebsausbau, insbesondere in länderspezifische Vertriebsmitarbeiter sowie den Ausbau des Partnervertriebs. Neue Vertriebserfolge im Partnerkanal: Die kürzlich verkündete Partnerschaft mit der HS-Soft AG verdeutlicht u.E. das Potenzial des Partnervertriebs. Der Schweizer Kassensystemanbieter ist laut Unternehmen im DACH-Raum an mehr als 4.000 Kassenplätzen im Einsatz und hat Rubean ausgewählt, um die Zahlungsfunktion direkt in die Kassensysteme zu integrieren. Bei neuen Partnerschaften dürfte Rubean u.E. zunehmend garantierte Mindestabnahmen vereinbaren, sodass diese nicht nur Rahmenverträge darstellen, sondern unmittelbar mit wiederkehrenden Umsätzen verbunden sind. Aktuell berechnet HS-Soft seinen Kunden monatliche Gebühren für die Schnittstelle zwischen Kasse und klassischem Terminal, dessen Mietgebühren zusätzlich ca. 20 EUR im Monat betragen. Die SoftPOS-Lösung könnte u.E. für rund 10 EUR pro Monat angeboten werden. Abzüglich der an Rubean zu entrichtenden Gebühren (MONe: 4 EUR pro Monat und Terminal) verbliebe HS-Soft damit ein entsprechend höherer Erlösanteil. Der Händler profitiert von geringeren Gesamtkosten, weniger IT-Kosten und einem vereinfachten Kassenplatz mit nur noch einem benötigten Gerät. Anpassungen der Modellierung: Unsere Prognosen reflektieren bereits einen Ausbau des Personals, weshalb wir oberhalb des EBITs keine Anpassungen vornehmen. Den Kapitalbedarf hatten wir bislang über die Aufnahme von Fremdkapital modelliert. Durch die Kapitalerhöhung reduziert sich der Fremdkapitalbedarf entsprechend, wobei wir weiterhin eine zusätzliche Aufnahme in 2027e unterstellen. Infolge des geringeren Zinsaufwands erwarten wir für 2028e neben dem Break-even auf EBITDA- und EBIT-Ebene nun auch einen positiven Jahresüberschuss (EPS 2028e: 0,05 EUR; zuvor: -0,01 EUR). Fazit: Mit der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung deckt Rubean seinen kurzfristigen Finanzierungsbedarf und verfügt zunächst über den finanziellen Spielraum, um den Vertriebsausbau voranzutreiben und stärker vom Wachstum des SoftPOS-Marktes zu profitieren. Die jüngsten Erfolge im Partnervertrieb unterstreichen dabei das Potenzial des Geschäftsmodells. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 8,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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