Original-Research: Rubean AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Rubean AG - von Montega AG

02.11.2026 / 17:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Rubean AG

     Unternehmen:               Rubean AG
     ISIN:                      DE0005120802

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.11.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Tim Kruse, CFA

Rubean führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch

Die Rubean AG hat am 30.10.2026 eine Kapitalerhöhung über 556.333 neue
Aktien zu 4,50 EUR je Aktie durchgeführt. Dem Unternehmen fließt damit ein
Bruttoemissionserlös von rund 2,5 Mio. EUR zu, mit dem es laut eigenen
Angaben seine Kapitalbasis stärken und Wachstumschancen wahrnehmen will.

Erweiterte Platzierung stärkt die Kapitalbasis: Aufgrund der erhöhten
Nachfrage wurde das ursprünglich auf bis zu 500.000 Aktien ausgelegte
Platzierungsvolumen laut Unternehmen auf 556.333 Aktien aufgestockt. Die
Ausgabe erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechts und erhöht die
Aktienanzahl von rund 4,9 Mio. auf 5,5 Mio. Aktien. Mit dem zusätzlichen
Kapital adressiert Rubean u.E. den Finanzierungsbedarf aus den weiterhin
defizitären Ergebnissen und den geplanten Investitionen in den
Vertriebsausbau, insbesondere in länderspezifische Vertriebsmitarbeiter
sowie den Ausbau des Partnervertriebs.

Neue Vertriebserfolge im Partnerkanal: Die kürzlich verkündete Partnerschaft
mit der HS-Soft AG verdeutlicht u.E. das Potenzial des Partnervertriebs. Der
Schweizer Kassensystemanbieter ist laut Unternehmen im DACH-Raum an mehr als
4.000 Kassenplätzen im Einsatz und hat Rubean ausgewählt, um die
Zahlungsfunktion direkt in die Kassensysteme zu integrieren. Bei neuen
Partnerschaften dürfte Rubean u.E. zunehmend garantierte Mindestabnahmen
vereinbaren, sodass diese nicht nur Rahmenverträge darstellen, sondern
unmittelbar mit wiederkehrenden Umsätzen verbunden sind. Aktuell berechnet
HS-Soft seinen Kunden monatliche Gebühren für die Schnittstelle zwischen
Kasse und klassischem Terminal, dessen Mietgebühren zusätzlich ca. 20 EUR im
Monat betragen. Die SoftPOS-Lösung könnte u.E. für rund 10 EUR pro Monat
angeboten werden. Abzüglich der an Rubean zu entrichtenden Gebühren (MONe: 4
EUR pro Monat und Terminal) verbliebe HS-Soft damit ein entsprechend höherer
Erlösanteil. Der Händler profitiert von geringeren Gesamtkosten, weniger
IT-Kosten und einem vereinfachten Kassenplatz mit nur noch einem benötigten
Gerät.

Anpassungen der Modellierung: Unsere Prognosen reflektieren bereits einen
Ausbau des Personals, weshalb wir oberhalb des EBITs keine Anpassungen
vornehmen. Den Kapitalbedarf hatten wir bislang über die Aufnahme von
Fremdkapital modelliert. Durch die Kapitalerhöhung reduziert sich der
Fremdkapitalbedarf entsprechend, wobei wir weiterhin eine zusätzliche
Aufnahme in 2027e unterstellen. Infolge des geringeren Zinsaufwands erwarten
wir für 2028e neben dem Break-even auf EBITDA- und EBIT-Ebene nun auch einen
positiven Jahresüberschuss (EPS 2028e: 0,05 EUR; zuvor: -0,01 EUR).

Fazit: Mit der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung deckt Rubean
seinen kurzfristigen Finanzierungsbedarf und verfügt zunächst über den
finanziellen Spielraum, um den Vertriebsausbau voranzutreiben und stärker
vom Wachstum des SoftPOS-Marktes zu profitieren. Die jüngsten Erfolge im
Partnervertrieb unterstreichen dabei das Potenzial des Geschäftsmodells. Wir
bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 8,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3b3c5cf9953a0ff716842c0c6d80e3ac

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=945b953b-d6d9-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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