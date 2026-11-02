Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH 02.11.2026 / 09:20 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 02.11.2026 Target price: 31,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00. Zusammenfassung: SFC Energy hat die Ergebnisprognose für 2026 erneut angehoben, nachdem das Unternehmen sehr starke Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt hat, die unsere Prognosen übertrafen. Hauptgrund für das exzellente dritte Quartal war der hohe Umsatzanteil des margenstarken Verteidigungsgeschäfts (Auslieferung Ukraine-Auftrag). Wir haben unsere Ergebnisprognosen für 2026 nach oben angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR31. Die Investmentstory ist voll intakt: starkes Wachstum und eine deutliche Margenausweitung. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 72%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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