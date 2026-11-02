Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Thema: Wasserstoff
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Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH

02.11.2026 / 09:20 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG

     Company Name:            SFC Energy AG
     ISIN:                    DE0007568578

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    02.11.2026
     Target price:            31,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN:
DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00.

Zusammenfassung:
SFC Energy hat die Ergebnisprognose für 2026 erneut angehoben, nachdem das
Unternehmen sehr starke Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt hat, die
unsere Prognosen übertrafen. Hauptgrund für das exzellente dritte Quartal
war der hohe Umsatzanteil des margenstarken Verteidigungsgeschäfts
(Auslieferung Ukraine-Auftrag). Wir haben unsere Ergebnisprognosen für 2026
nach oben angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes
Kursziel von EUR31. Die Investmentstory ist voll intakt: starkes Wachstum und
eine deutliche Margenausweitung. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Kurspotenzial: 72%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=952094728ac01c2f54a2225ca6956506

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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https://eqs-news.com/?origin_id=7baeadd2-d695-11f1-b46d-066675bb9927&lang=en

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