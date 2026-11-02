Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH

02.11.2026 / 07:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE

     Unternehmen:               Surteco Group SE
     ISIN:                      DE0005176903

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      02.11.2026
     Kursziel:                  EUR 19,30 (bislang: EUR 20,80)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler

Bereinigtes EBITDA trotz rückläufiger Umsätze gesteigert

Während die Konzernumsätze in den ersten neun Monaten 2026 insbesondere
aufgrund der schwachen Nachfrage in den europäischen Absatzmärkten,
negativer Währungseffekte und der Einstellung des Imprägniergeschäfts
(Umsatzbeitrag 2025: ca. EUR 8 Mio.) zurückgingen, konnte das bereinigte
EBITDA dank positiver Preis- und Produktmixeffekte sowie der eingeleiteten
Effizienzmaßnahmen gesteigert werden. Allerdings wurde diese Entwicklung
durch höhere Restrukturierungs- und Beratungsaufwendungen, gestiegene
Abschreibungen und eine weiterhin hohe Zinsbelastung überlagert.
Infolgedessen verringerte sich das ausgewiesene EBIT deutlich, während das
Konzernergebnis erneut negativ ausfiel. Gleichzeitig führte ein erheblicher
Aufbau von Working Capital trotz eines positiven operativen Cashflows zu
einer Verringerung der liquiden Mittel und einem Anstieg der
Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Jahresende 2025. Trotz der bislang
ausgebliebenen Nachfrageerholung konkretisierte und bestätigte der Vorstand
seine Prognose für das Gesamtjahr 2026e, die nun einen Konzernumsatz
zwischen EUR 790,0 Mio. und EUR 820,0 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA
zwischen EUR 80,0 Mio. und EUR 90,0 Mio. vorsieht. Zusammenfassend sehen wir
Surteco durch die Effizienzmaßnahmen gut positioniert, die von uns
mittelfristig erwartete Nachfrageerholung in eine nachhaltige Steigerung des
berichteten operativen Ergebnisses, eine höhere Cash Conversion und einen
kontinuierlichen Abbau der Nettofinanzverschuldung zu überführen. Nach der
Veröffentlichung von im Rahmen unserer Erwartungen liegender
Neunmonatszahlen 2026 haben wir unser aus einem dreiphasigen
DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel leicht auf EUR
19,30 von EUR 20,80 je Aktie zurückgenommen. Wir bestätigen unser Buy-Rating
für die Aktien der Surteco Group SE.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9dbf712dfa46aba2b4a4b5ecb7302f28

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e51a4873-d687-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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2426098 02.11.2026 CET/CEST

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