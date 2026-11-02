Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH 02.11.2026 / 07:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 02.11.2026 Kursziel: EUR 19,30 (bislang: EUR 20,80) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Bereinigtes EBITDA trotz rückläufiger Umsätze gesteigert Während die Konzernumsätze in den ersten neun Monaten 2026 insbesondere aufgrund der schwachen Nachfrage in den europäischen Absatzmärkten, negativer Währungseffekte und der Einstellung des Imprägniergeschäfts (Umsatzbeitrag 2025: ca. EUR 8 Mio.) zurückgingen, konnte das bereinigte EBITDA dank positiver Preis- und Produktmixeffekte sowie der eingeleiteten Effizienzmaßnahmen gesteigert werden. Allerdings wurde diese Entwicklung durch höhere Restrukturierungs- und Beratungsaufwendungen, gestiegene Abschreibungen und eine weiterhin hohe Zinsbelastung überlagert. Infolgedessen verringerte sich das ausgewiesene EBIT deutlich, während das Konzernergebnis erneut negativ ausfiel. Gleichzeitig führte ein erheblicher Aufbau von Working Capital trotz eines positiven operativen Cashflows zu einer Verringerung der liquiden Mittel und einem Anstieg der Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Jahresende 2025. Trotz der bislang ausgebliebenen Nachfrageerholung konkretisierte und bestätigte der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr 2026e, die nun einen Konzernumsatz zwischen EUR 790,0 Mio. und EUR 820,0 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 80,0 Mio. und EUR 90,0 Mio. vorsieht. Zusammenfassend sehen wir Surteco durch die Effizienzmaßnahmen gut positioniert, die von uns mittelfristig erwartete Nachfrageerholung in eine nachhaltige Steigerung des berichteten operativen Ergebnisses, eine höhere Cash Conversion und einen kontinuierlichen Abbau der Nettofinanzverschuldung zu überführen. Nach der Veröffentlichung von im Rahmen unserer Erwartungen liegender Neunmonatszahlen 2026 haben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel leicht auf EUR 19,30 von EUR 20,80 je Aktie zurückgenommen. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9dbf712dfa46aba2b4a4b5ecb7302f28

Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=e51a4873-d687-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2426098 02.11.2026 CET/CEST °