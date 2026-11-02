Palantir verdoppelt Umsatz - Aktie steigt nachbörslich

Der Daten- und KI-Konzern Palantir hat am Montagabend Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und die Erwartungen dabei übertroffen. So verdoppelte sich der Umsatz Palantirs auf gut 2,3 Milliarden Dollar, während der Gewinn je Aktie mit 0,44 US-Dollar ebenfalls besser als erwartet ausfiel. Analysten hatten mit Umsätzen von knapp 2,2 Milliarden US-Dollar gerechnet, beim Gewinn waren die Experten von 0,41 US-Dollar je Aktie ausgegangen.

Die Aktie zog im nachbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent an, und glich damit einen Teil der Verluste im regulären Handel von minus 3,13 Prozent wieder aus.

Während die Umsätze mit Regierungsverträgen um 96 Prozent zulegten, stiegen die Erlöse mit Geschäftskunden sogar um satte 148 Prozent. Zudem hob Palantir den Ausblick an, und erwartet nun in beiden Bereichen mehr Umsätze. Insgesamt dürften die Erlöse im Geschäftsjahr 2026 8,5 Milliarden Dollar erreichen.

Palantir gehört zusammen mit Chip-Herstellern wie Nvidia und AMD zu den bekanntesten KI-Profiteuren. Zwar notiert die Aktie auf Sicht von zwölf Monaten 12,6 Prozent im Minus. In den vergangenen fünf Jahren aber legte der Kurs fast 600 Prozent zu, größtenteils im Jahr 2025. Seitdem ging es eher seitwärts, wenngleich die Zahlenvorlage zum zweiten Quartal Anfang August einen kräftigen Schub brachte, der die Aktie zwischenzeitlich auf ein Rekordniveau trieb.

Der vom einstigen Paypal-Investor Peter Thiel gegründete Konzern fing als Spezialist für Datenanalyse an, zunächst vor allem als Dienstleister für Regierungen und Behörden, etwa bei der Überwachung und Terrorismusbekämpfung. Mittlerweile erwirtschaftet Palantir einen beachtlichen Teil der Umsätze aber eben auch mit Privatkunden, welche die Datenanalyse-Werkzeuge der Firma nutzen. Seit 2023 bietet Palantir auch KI-gestützte Lösungen an.

Eine enorme Nachfrage nach der Software Palantirs hat den Konzern zum Börsenstar avancieren lassen. In den vergangenen fünf Jahren waren Umsatzwachstumsraten im mittleren zweistelligen Bereich die Norm. Schon im zweiten Quartal 2026 verkündete Palantir ein 93-prozentiges Erlöswachstum zum Vorjahr.

Lange Zeit blieb der Konzern dabei jedoch defizitär, und ist trotz des Wechsels in die Profitabilität extrem hoch bewertet. Zuletzt betrug das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate 96, und lag so nur knapp unter dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre.