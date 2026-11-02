Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gewalt/Gen Z

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FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gewalt/Gen Z

Dieses altehrwürdige Grundrecht, für eine Sache auf die Straße zu gehen, gerade nicht zusammen mit Würdenträgern, sondern gegen staatliches Handeln oder Unterlassen, dieses Recht hat tatsächlich offenbar an Bedeutung verloren, seit jeder zu Hause sein eigenes Medium ist. (...) Störer dürfen es nicht in der Hand haben, einen Aufzug unfriedlich zu machen. (...) Umso wichtiger ist, dass jetzt jeder klare Kante zeigt: die Freiheit schützen, die Freiheit jeder Meinung, die Freiheit, diese gemeinsam auf der Straße kundzutun. Aber deutlich gegen jede Form von Gewalt vorgehen. Denn es geht um Angriffe auf Mitbürger und Ordnungshüter - und damit auch auf eine zerbrechliche Gemeinschaft, die offen ist für jeden demokratischen Wandel. Und deshalb sehr schützenswert./yyzz/DP/zb

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