Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Jugend-Demonstrationen vom Wochenende
dpa-AFX · Uhr
KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Jugend-Demonstrationen vom Wochenende
Wer mit blinder Wut sogar Feuerwehrleute und Rettungskräfte angreift, zeigt unmissverständlich, dass es ihm ausschließlich um Gewalt und Chaos geht. Gesprochen, geschrieben und gesendet wird über Krawalle und Konfrontationen, über Wasserwerfer und Pfefferspray, Einkesselungen, Strafanzeigen und Verletzte. Um Bildung - geht es nicht mehr. Dabei ist die intensive Debatte über die Zukunft des deutschen Bildungssystems tatsächlich überfällig. Die Demos haben diese Debatte nicht befördert - im Gegenteil./yyzz/DP/zb
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