Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Gen-Z Demonstrationen
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Gen-Z Demonstrationen:
"Es ist richtig, auf Versäumnisse und Schieflagen im Bildungssystem, an Schulen und Universitäten hinzuweisen. Oder auf die Schwierigkeiten, die Kinder minderbemittelter oder bildungsferner Familien haben. (...) Die Vermutung ist alles andere als abwegig, dass diese Generation ihr Wahlverhalten künftig noch mehr in Richtung auf die Ränder des demokratischen Spektrums ausrichtet. Es sei denn, ihre Anliegen werden ernst genommen. Aber Sonntagsreden aus der politischen Mitte überzeugen junge Leute schon lange nicht mehr."/yyzz/DP/men
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