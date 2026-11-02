Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu den Gen-Z Demonstrationen
dpa-AFX · Uhr
BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" zu den Gen-Z Demonstrationen:
"Protest der jungen Menschen ist verständlich und berechtigt. Denn neben den zahlreichen notwendigen Investitionen in die Infrastruktur, in den Klimaschutz und in die Verteidigungsfähigkeit dieses Landes ist der Bildungssektor zuletzt viel zu kurz gekommen ... Deshalb muss mehr Geld in die Schulen gesteckt werden. Doch woher soll es kommen? Vielleicht denken die Konservativen noch mal über eine Wiedereinführung der Vermögensteuer und die Progressiven über ein Ende des abschlagsfreien Renteneintritts nach 45 Beitragsjahren nach."/yyzz/DP/men
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