Regierung lädt zu Digitalgipfel - Merz trifft Roboter

BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin treffen sich am Montag und Dienstag Regierungsvertreter, Experten und Tech-Unternehmer aus zahlreichen Ländern zu Beratungen über Chancen, Risiken und Auswirkungen von KI. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nach Angaben eines Regierungssprechers bei dem Digitalgipfel der Bundesregierung am Montagnachmittag eine Rede halten, an Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern und einer Pressekonferenz mit Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) teilnehmen.

Dem Sprecher zufolge wird sich der Kanzler auch mit einem Roboter von Neura Robotics treffen. Die Firma entwickelt humanoide Roboter, die sehen und hören können und einen Tastsinn haben. Sie sollen beispielsweise in der Industrie oder auch in Haushalten zum Einsatz kommen können.

Das federführende Bundesdigitalministerium rechnet bei der zweitägigen Konferenz mit mehr als 1.000 Gästen, darunter Digitalminister aus Europa und Kanada, Vertreter der EU-Kommission und der Bundesländer sowie aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft./jr/DP/men