ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung behauptet sich nach Mehrjahreshoch

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Oktober nach einem Mehrjahreshoch im Monat zuvor zwar etwas verschlechtert, hielt sich aber besser als gedacht. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 0,2 Punkte auf 52,7 Punkte, wie S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Im Monat zuvor hatte der Stimmungsindikator noch den höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht. In einer ersten Schätzung war ein etwas stärkerer Rückgang auf 52,4 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung dieser Erstschätzung gerechnet. Der Wert bleibt weiter über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.

S&P-Chefvolkswirt Chris Williamson spricht trotz des leichten Stimmungsdämpfers von "der besten Expansionsphase der Eurozone-Industrie seit über vier Jahren". Das seit Februar anhaltende kräftige Wachstum zeige, dass die Industrie ausgesprochen widerstandsfähig sei, sagte Williamson, der auf

zahlreichen Belastungen hinwies wie US-Zölle oder die Folgen der Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine.

Deutschland verzeichnete im Oktober die mit Abstand beste Stimmung in den Industriebetrieben unter den vier größten Volkswirtschaften. Hier verbesserte sich der Stimmungsindikator wie erwartet. Für Frankreich wurde der Indikator bei der zweiten Schätzung zwar leicht nach oben korrigiert, im Monatsvergleich ist er aber gesunken und unter die Expansionsschwelle gerutscht.

In Italien und Spanien, in denen jeweils keine Erstschätzung veröffentlicht wird, sind die Indikatoren unterschiedlich ausgefallen. Während die Stimmung in Spanien überraschend noch weiter über die Expansionsschwelle stieg, ging sie in Italien überraschend stark zurück und fiel zudem unter die Wachstumsschwelle.

Am Devisenmarkt reagierte der Euro mit Kursgewinnen auf die Stimmungsdaten und stieg im Vormittagshandel auf ein Tageshoch bei 1,1237 US-Dollar.

Die Daten im Überblick:

Region/Index Oktober Prognose Vorläufig Vormonat EURORAUM Industrie 52,7 52,4 52,4 52,9 DEUTSCHLAND Industrie 54,2 54,2 54,2 53,9 FRANKREICH Industrie 49,5 49,3 49,3 50,6 ITALIEN Industrie 49,4 49,9 --- 50,4 SPANIEN Industrie 52,2 50,5 --- 51,0

(in Punkten)

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