Sparkurs bei Billigflieger

Ryanair prüft Gehaltsstopp wegen hoher Treibstoffkosten

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(Reuters) - Ryanair prüft wegen steigender Treibstoffkosten Einsparungen an allen Fronten und schließt vorübergehende Nullrunden für die Mitarbeiter nicht aus. Im wichtigen Sommerquartal von Juli bis September sank ‌der Gewinn nach Steuern wie von Analysten erwartet um sechs Prozent auf 1,61 Milliarden Euro, wie Europas größte ⁠Billigfluggesellschaft ⁠am Montag mitteilte.

Die Ticketpreise fielen in der Hauptsaison im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich zwei Prozent, ziehen im laufenden Vierteljahr jedoch wieder leicht an.

Die Gehälter könnte Ryanair ab April einfrieren, erklärte Ryanair-Chef Michael ‌O'Leary. Auch über geringere Einsatzzeiten der ‌Crews und weniger Verwaltungsbeschäftigte dank Nutzung von Künstlicher Intelligenz will er Geld sparen. Zudem macht Ryanair Druck auf Flughäfen, ⁠die Gebühren zu senken.

Die Airline kalkuliert auch für ‌das kommende, bis März 2028 ⁠laufende Geschäftsjahr mit einer um rund zwei Milliarden Euro höheren Treibstoffrechnung. "Wenn es keine rasche Lösung des Nahost-Konflikts gibt, erwarten wir, dass die Preise für ‌Kerosin bis weit in ⁠das Jahr 2027 hinein hoch ⁠bleiben werden", sagte O'Leary.

Die für das kommende Jahr erwarteten Ticketpreisanstiege dürften nicht ausreichen, um diese Kostenbelastung auszugleichen. Dafür müssten die Flugpreise um 20 Prozent steigen, sagte O'Leary. Es werde zweistellige Preiserhöhungen bei Ryanair wie in der gesamten Branche in Europa geben, aber womöglich nicht in diesem Ausmaß.

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