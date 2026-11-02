Sandisk: Die Aktie fällt trotz starkem Wachstum weiter

Was bewegt die Aktie?

Sandisk steigert den Umsatz im abgelaufenen Quartal um 378 Prozent auf elf Milliarden Dollar. Damit übertrifft das Unternehmen die Umsatzerwartungen um 330 Millionen Dollar. Der Größenvergleich zeigt die Veränderung im Geschäft: In früheren Jahren erzielte Sandisk rund acht Milliarden Dollar Jahresumsatz, inzwischen erreicht der Umsatz eines einzelnen Quartals elf Milliarden Dollar.

Der Gewinn je Aktie steigt auf 49,50 Dollar und übertrifft die Erwartungen um drei Dollar. Der Gewinnanstieg beträgt fast 4.000 Prozent und begleitet damit das starke Umsatzwachstum. Zugleich steigen die Preise für NAND-Speicher stark, während die Aktie trotz dieser Geschäftsentwicklung am Freitag deutlich an Wert verliert.

Für das zweite Quartal erwartet Sandisk einen Umsatz zwischen 12,2 und 12,6 Milliarden Dollar. Der Mittelwert von 12,4 Milliarden Dollar liegt um 100 Millionen Dollar über der Markterwartung von 12,3 Milliarden Dollar. Nach dem bereits kräftigen Umsatzanstieg stellt das Unternehmen damit einen weiteren Zuwachs gegenüber dem abgelaufenen Quartal in Aussicht.

Rechenzentren bilden einen wesentlichen Wachstumstreiber für Sandisk. Die Nachfrage nach Speicherkapazität aus diesem Bereich hat sich im laufenden Jahr mehr als verdoppelt. Für 2027 erwartet das Unternehmen ein weiteres Mengenwachstum von rund 40 Prozent; diese Größe beschreibt die abgesetzte Speichermenge und damit die Absatzentwicklung.

Parallel nimmt der Umfang langfristiger Kundenverträge zu. Solche Vereinbarungen decken bereits 50 Prozent der Produktion für 2027 und 66 Prozent der Produktion für 2028 ab. Damit steht dem starken aktuellen Wachstum bereits eine vertragliche Absicherung erheblicher Teile der Produktion in den beiden kommenden Jahren gegenüber.

Charttechnik

Der Kurs ist von Zwischenhochs um 1.900 Dollar auf knapp 1.100 Dollar gefallen. Mit dem Verlust von 13,5 Prozent am Freitag erreicht die Aktie neue Tiefs und setzt die schwache Kursentwicklung fort.

Martins Einschätzung

Die fundamentale Ausgangslage ist sehr stark: Sandisk verbindet kräftiges Wachstum mit steigenden Preisen und langfristigen Kundenverträgen. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund fünf auf Basis des erwarteten Gewinns unterstreicht die niedrige Bewertung.

Die Kursentwicklung bleibt angesichts dieser Geschäftszahlen schwer nachvollziehbar. Zugleich zeigt der anhaltende Rückgang, dass selbst eine niedrige Gewinnbewertung zusammen mit starkem Wachstum für sich genommen bislang keinen Kursanstieg bewirkt.