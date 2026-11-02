Schlumberger: Der Iran-Konflikt macht Energiesicherheit zum Megatrend – 2027 startet ein neuer globaler Investitionszyklus!

Bei Schlumberger (SLB) deutet sich für 2027 ein ungewöhnlich breiter globaler Investitionszyklus an. Energiesicherheit, Reserveersatz und neue Förderkapazitäten treiben gleichzeitig Exploration, Tiefseeprojekte, Produktionsoptimierung und neue Projekte in Regionen wie Venezuela. Selbst ohne eine Erholung im Nahen Osten erwartet SLB für 2027 ein mittleres einstelliges Marktwachstum und will selbst deutlich stärker zulegen. Zusätzlich entsteht mit Data Center Solutions ein zweiter Wachstumspfad, der bis Ende 2027 eine Umsatz-Run-Rate von mehr als 2 Mrd. USD erreichen soll.

Energiesicherheit wird zum strukturellen Investitionstreiber CEO Olivier Le Peuch sieht durch die aktuellen Störungen infolge des Iran-Kriegs die Bedeutung von zuverlässigen und geografisch diversifizierten Energiequellen bestätigt. Gleichzeitig müssen Produzenten natürliche Förderrückgänge ausgleichen und Reserven ersetzen, nachdem über Jahre vergleichsweise wenig in Exploration investiert wurde. Kurzfristig treibt das Investitionen in Produktion und Förderoptimierung, langfristig Tiefseeprojekte und neue Exploration. CEO Le Peuch betrachtet diese Entwicklung nicht als kurzfristige Reaktion auf hohe Ölpreise. Selbst bei einer Normalisierung des Ölpreises auf 65 bis 70 USD je Barrel seien zusätzliche Investitionen notwendig, weil während des Konflikts Produktion ausgefallen und Lagerbestände gesunken seien. Der neue Zyklus bekommt damit sowohl kurzfristige als auch langfristige Wachstumstreiber.



Endlos Turbo Long 39,9043 open end: Basiswert Schlumberger Ltd. DU6156 Quelle: DZ BANK: Geld 02.11. 16:43:47, Brief 02.11. 16:43:47 1,23 EUR 1,24 EUR -1,60% Basiswertkurs: 53,54 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 16:29:06 Basispreis 39,9043 USD Knock-Out-Barriere 39,9043 USD Hebel 3,87x Abstand zum Basispreis in % 25,35% Abstand zum Knock-Out in % 25,35% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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