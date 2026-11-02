Was bewegt die Aktie?

Fortinet hat am 28. Oktober Quartalszahlen veröffentlicht, auf die ein deutlicher Kursrückgang folgte. Der Umsatz stieg im Septemberquartal um mehr als 20 Prozent auf 2,08 Milliarden Dollar und übertraf die erwarteten 2,06 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 0,91 Dollar und lag damit um 0,05 Dollar über den Erwartungen.

Bei den einzelnen Umsatzbereichen fällt der Vergleich schwächer aus. Der Produktumsatz wuchs um 37 Prozent, nachdem das Wachstum im Vorquartal noch 52 Prozent betragen hatte. Erwartet war ein Zuwachs von rund 50 Prozent gewesen, sodass Fortinet hier deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb.

Der Serviceumsatz stieg um 13 Prozent auf 1,31 Milliarden Dollar und verfehlte ebenfalls die Erwartungen. Dieser Bereich liefert wiederkehrende Umsätze, deren Planbarkeit eine höhere Bewertung der Aktie begünstigt. Die schwächere Entwicklung betrifft damit einen Bereich, der für die Verlässlichkeit des Wachstums besonders relevant ist.

Zugleich hebt Fortinet die Jahresprognose für die Billings zum dritten Mal an. Die erwartete Spanne steigt von 9,35 bis 9,50 Milliarden Dollar auf 9,57 bis 9,72 Milliarden Dollar. Beim Jahresumsatz rechnet das Unternehmen mit rund 8,13 bis 8,22 Milliarden Dollar, beim Gewinn je Aktie mit 3,54 bis 3,58 Dollar; beide Prognosen übertreffen die Erwartungen.

Dem steht eine gesenkte Prognose für den jährlichen Serviceumsatz gegenüber. Fortinet erwartet hier nun 5,15 bis 5,17 Milliarden Dollar, was die Sorgen um die Verlässlichkeit des Wachstums verstärkt. Die höheren Erwartungen an Billings, Gesamtumsatz und Gewinn stehen damit einer schwächeren Perspektive für die wiederkehrenden Serviceumsätze gegenüber.

Charttechnik

Die vorangegangene Aufwärtsbewegung führte von 76 auf 197 Dollar. Im Bereich von 136 Dollar hat die Aktie ungefähr die Hälfte dieses Anstiegs wieder abgegeben. Diese Marke bietet eine mögliche Ausgangsbasis für einen Einstieg.

Die starke Abwärtsdynamik spricht zugleich für das Risiko weiterer Kursverluste bis in den Bereich von 110 bis 115 Dollar. Um 115 Dollar liegen frühere Hochs. Ein erneuter Test dieses Bereichs würde einen besonders interessanten Einstieg ermöglichen.

Martins Einschätzung

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 36 liegt die Bewertung unter dem Vergleichswert von etwa 43 aus den vergangenen fünf Jahren. Zugleich berücksichtigt der Kurs bereits gedämpfte Erwartungen. Wenn die Ergebnisse der nächsten Quartale diese Erwartungen übertreffen, könnten die Kurse wieder steigen.

Die längerfristigen Aussichten für den Cybersicherheitsbereich bleiben positiv. Bei Fortinet erscheint eine vorübergehende Schwäche möglich, während das langsamere Servicewachstum ein wesentliches Risiko darstellt. Besonders attraktiv wäre die Aktie bei einem weiteren Rückgang auf 110 bis 115 Dollar.