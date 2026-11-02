Was bewegt die Aktie?

Aixtron verzeichnet im Quartal einen Anstieg des Auftragseingangs um 122 Prozent auf 275 Millionen Euro. Damit übersteigt das Volumen der neuen Aufträge den erzielten Umsatz deutlich. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz liegt entsprechend klar über eins. Der starke Zuwachs bei den Bestellungen ist ein wesentlicher Grund für die positive Einschätzung der Aktie.

Auch das Ergebnis hat sich deutlich verbessert: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz Ebit, erreicht knapp 57 Millionen Euro und hat sich gegenüber dem Vorjahr vervielfacht. Besonders kräftig wächst der Bereich Optoelektronik. Aus diesem Segment stammt ein großer Teil der Gewinnsteigerung und der Aufträge. Für die kommenden Quartale bietet dieser Bereich besonders interessante Perspektiven.

Der freie Mittelzufluss unterstreicht die positive Entwicklung der Geschäftszahlen. In den ersten neun Monaten erreicht er 290 Millionen Euro, nach 180 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zugleich liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei 24 und damit unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. An den früheren Kurshochs hatte diese Bewertungskennzahl noch etwa 55 betragen, die heutige Bewertung fällt somit deutlich günstiger aus.

Mehrere Banken verbinden ihre positiven Einstufungen mit höheren Kurszielen. Kepler stuft Aixtron von Halten auf Kaufen hoch und bestätigt ein Ziel von 44 Euro. Die Deutsche Bank wechselt ebenfalls von Halten auf Kaufen und setzt das Kursziel bei 42 Euro an. JP Morgan bleibt bei der Einstufung Overweight und nennt 52,50 Euro als Ziel; damit liegen die drei genannten Kursziele zwischen 42 und 52,50 Euro.

Charttechnik

Die Aktie ist von rund 17,30 Euro auf etwa 34 Euro gestiegen und hat sich damit nahezu verdoppelt. Zugleich umfasst die Korrektur vom früheren Hoch bis zum Tief rund 55 Prozent.

Eine Unterstützungszone wurde nur kurzzeitig unterschritten. Auf Wochenbasis lässt sich diese Bewegung als Fehlausbruch nach unten einordnen. Daraus ergibt sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zu den nächsten stärkeren Widerständen bei 40 und anschließend 44 Euro.

Martins Einschätzung

Die Kombination aus starkem Auftragseingang, höherem Ergebnis und günstigerer Bewertung macht Aixtron attraktiv. Ein Anstieg auf 40 Euro erscheint sehr wahrscheinlich. Auch 44 Euro sind innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate erreichbar.

Für die Ausrichtung von Trades bietet sich der Bereich zwischen 44 und 45 Euro an. Darüber hinaus kommen später 50 Euro und langfristig die früheren Hochs als mögliche Ziele infrage. Die deutlich höhere Bewertung an den damaligen Hochs spricht dafür, zunächst die näheren Kursziele anzusetzen.