Studie: Deutschland führend bei Physischer KI

Frankfurt, 02. ⁠Nov (Reuters) - Bei der Entwicklung KI-gesteuerter Roboter gehört Deutschland einer Studie zufolge weltweit zur Spitzengruppe. Beim umfassenden Einsatz dieser Technologie hapere es aber noch, ergab eine am Montag veröffentlichte Erhebung des ‌Marktforschungsunternehmens Strand im Auftrag des Cloud-Anbieters Amazon Web Services (AWS). Sogenannte Physische KI verbindet KI-Modelle mit Sensoren, Maschinen oder Robotern und ⁠soll Systeme ⁠in die Lage versetzen, die reale Welt eigenständig wahrzunehmen und auf dieser Grundlage zu entscheiden und zu handeln.

Knapp ein Viertel aller deutschen Startups arbeite an sogenannter Physischer KI, hieß es im Bericht "AI Gets Physical: The Global Startups Readiness ‌Index". In den USA, Japan oder ‌Südkorea liege die Quote lediglich bei rund 20 Prozent. "Deutsche Startups bewerten ihr Land zudem am häufigsten als einen der besten Orte ⁠weltweit für diese Technologie." Die Bundesrepublik schneide bei allen fünf ‌Kriterien, die für den Einsatz ⁠Physischer KI entscheidend sind, überdurchschnittlich ab. Dazu gehören Arbeitskräfte und Kompetenzen sowie Lieferketten, Kapital, Regulierung und Marktreife. Im Bereich Arbeitskräfte und Kompetenzen belege Deutschland nach Einschätzung der rund 4400 ‌Befragten aus 20 Staaten ⁠sogar die Spitzenposition.

Dennoch zögerten potenzielle ⁠Kunden mit Bestellungen und bremsten das Wachstum der Startups, betonten 70 Prozent der Befragten. Lediglich 26 Prozent betrachteten ihre jeweilige Volkswirtschaft als bereit für den Einsatz Physischer KI. Dies werde sich jedoch mittelfristig ändern. Mehr als drei Viertel prognostizierten, dass diese Technologie innerhalb der kommenden fünf Jahre in ihrer jeweiligen Branche zum Standard werde.

Bericht von Hakan Ersen, redigiert ⁠von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)