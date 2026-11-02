TAGESVORSCHAU: Termine am 2. November 2026

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. November

MONTAG, DEN 2. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Forvia, Q3-Umsatz 14:00 USA: Fox Corp, Q1-Zahlen 22:00 CHE: Transocean, Q3-Zahlen 22:00 USA: Palantir, Q3-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Marriott International, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI 10/26 07:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/26 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 9/26 09:15 SPA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 9/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pressegespräch Frankfurt School of Finance & Management Einladung zum Start des neuen Private Credit Radar, Frankfurt 10:00 DEU: Pressegespräch: Finanzplattform Nordnet startet in Deutschland Nordnet ist eine digitale Plattform für Sparen und Anlegen in Skandinavien und Finnland. 1996 in Stockholm gegründet, betreut das Unternehmen mit 900 Mitarbeitern mehr als 125 Milliarden Euro investiertes Kapital für 2,5 Millionen Kunden. 13:00 DEU: Deutscher Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Berlin + 14.30 Grußwort Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) DEU: Digitalgipfel der Bundesregierung / Schwerpunkt KI, Berlin + 10.00 Eröffnung durch Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) anschließend Reden und Podiumsdiskussionen mit Schwerpunkt KI (EU-Regulierung, KI-Entwicklung und -Sicherheit, dt.-kanadische Kooperation) + 14.50 Roundtable mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + ca. 16.00 PK mit Merz und Wildberger DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen private Banken, Frankfurt/M. 16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi