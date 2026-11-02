Trading-Chance Benzin: 91 Prozent Trefferquote!

Die gängigen Ausbruchs-Strategien (Breakouts) sind allein auf den Faktor Preis fokussiert. Unserer neunundzwanzigjährigen Erfahrung nach ein verbreiteter und gravierender Fehler, durch den die Qualität von Trades massiv verwässert. Es fehlt die Signifikanz und es widerstrebt dem, was sich fundamental tatsächlich in den Märkten abspielt. Denn einerseits gibt es natürlich einen Sinn, prozyklisch einzusteigen, WENN ein Markt über ein markantes Hoch oder unter ein signifikantes Tief ausbricht. Doch haben alle Märkte auch einen großen Anteil von Marktrauschen. Und wenn wir die Ausbrüche nicht konditionieren, hagelt es Fehlsignale.

Warum wir Ausbrüche zeitlich konditionieren

Märkte bewegen sich aufgrund von fundamentalen Begebenheiten, die das Angebot oder die Nachfrage betreffen. Diese bewirken, dass sich Wahrscheinlichkeiten für spezifische Preisschocks eben NICHT symmetrisch über das Jahr verteilen. Einfache Frage: ist die Wahrscheinlichkeit für Frostschäden bei der Ernte eines Agrarrohstoffs ganzjährig gleich hoch? Nein, natürlich nicht. Im Sommer ist Frost ausgeschlossen, in anderen Phasen des Jahres ist die Pflanze gar nicht reif…

Wenn wir über Ausbrüche sinnvoll konditionieren wollen, dann mit einer zeitlichen Eingrenzung. So handeln wir Long-Ausbrüche bei Orangensaft beispielsweise ausschließlich im Oktober und November, da dann die Gefahr von Frostschäden häufig durch ein Preispremium eingepreist wird. Die Wahrscheinlichkeiten für einen Aufwärtstrend über mehrere Woche steigt dann drastisch an, WENN der Preis in diesem Zeitfenster ausbricht. Und genau das ist ein entscheidender Faktor: WENN es Ausbricht zur Oberseite, dann steigen wir ein. Mit einer Kombination einer Konditionierung von Preis UND Zeit verbessert sich dauerhaft die Profitabilität eines Trades. Wir klammern ganz viel Rauschen aus.

Ist es ausgeschlossen, dass in anderen Zeitfenstern starke Aufwärtsbewegungen stattfinden? Natürlich nicht. Immer wieder passiert das. Doch es geht nicht darum, bei jeder „Party“ dabei zu sein, sondern einen duplizierbaren Ansatz zu fahren, mit dem man relativ verlässliche Tendenzen ausnutzt. Selbstverständlich verpassen wir auf diese Weise auch manche Preistrends. Was wir jedoch in viel größerem Ausmaß verpassen sind serienweise Verluste und Ausstopper.

In Unternehmen gibt es eine Qualitätskontrolle. In Restaurants gibt es Dresscodes, bei Clubs/Diskotheken gibt es eine Einlasskontrolle. Und wenn Sie einkaufen gehen, greifen Sie sicher nicht blind irgendeinen Apfel heraus, sondern Sie achten doch auch darauf, dass dieser keine Beulen hat, angefault ist oder bereits überreif, nicht wahr?! Bei der Partnerwahl verbandeln Sie sich sicher nicht mit der erstbesten Person, die Ihnen über den Weg läuft, sondern treffen eine Auswahl anhand von Kriterien, die für Sie wichtig sind. Wenn im alltäglichen Leben und in der Wirtschaft gewisse Standards gelten, wieso sollte man dann an der Börse mehr oder weniger willkürlich handeln? Darum konditionieren wir Trades durch Zeit und Preis als kombinierter Filter.

Die Saisonalität von Energie-Rohstoffen

Bei Energie-Rohstoffen gibt es im Wesentlichen zwei große unterjährige Zyklen, die ursächlich mit Angebot und Nachfrage zu tun haben bzw. davon verursacht werden. Ab etwa März, wenn die Verbrauchszeit vorbei ist, beginnt das Auffüllen der Lager für Erdgas und Rohöl. Gleichzeitig startet dann die Bau- und Driving-Season für Benzin. Die Preise tendieren in den folgenden Monaten im Durchschnitt eher gen Norden. Also sind die Wahrscheinlichkeiten für lukrative Preistrends aufwärts deutlich erhöht. Anders ab Oktober, wenn die Heizperiode beginnt. Die Lager von Erdgas, Heizöl und Rohöl sind dann über die warmen Monate gefüllt worden und es startet die Verbrauchsphase. Es ist das Prinzip, wie wenn Sie Ihren Kühlschrank durch Einkäufe befüllen. Solange Sie kaufen, treten Sie als Nachfrager im Supermarkt auf. Irgendwann ist der Kühlschrank voll. Nun erscheinen Sie nicht mehr als Nachfrager im Supermarkt, sondern zehren von den ZUVOR gekauften Produkten aus dem Kühlschrank. Genau so verhält es sich mit den Energie-Rohstoffen.

Bei Benzin geht die Nachfrage in den kalten Monaten drastisch zurück, da weniger gefahren wird, weniger gebaut und transportiert. Zudem wird weniger Kraftstoff für Landwirtschafts-Maschinen nachgefragt, da in dieser Zeit weder angepflanzt, noch geerntet wird. Darum tendieren die Energie-Rohstoff-Preise ab Oktober bis Februar in der Gesamtheit meist gen Süden. Ausnahmen gibt es freilich, wenn wir z.B. einen sehr harten und kalten Winter bekommen, da dann der Verbrauch weit über dem Normalniveau liegt. Aber wer 10 oder 20 Jahre lang diese einfachen Muster ausnutzt, wird gutes Geld verdient haben.

Das konkrete Setup mit der zeitlich-preislichen Konditionierung

WENN zwischen dem 09.11. Handelsbeginn und dem 13.11. Handelsende der Preis von RBOB Gasoline UNTER das Tief der Vorwoche (2.11. bis 6.11.) absinkt, wird eine Short-Position eröffnet. WENN es zur Ausführung im besagten Zeitraum gekommen sein sollte, wird die Position bis zum 4.12. gehalten und zum Handelsende an diesem Datum glattgestellt.

Dieses Setup hat unglaubliche Performance-Zahlen! Die Trefferquote ist mit 91 Prozent unglaublich hoch. Gleichzeitig sehen wir einen hohen Profit-Factor von 9, der das Verhältnis der Gewinner zu den Verlierern gemessen in Dollar widerspiegelt. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade ist mit 3200 Dollar pro gehandeltem Kontrakt außergewöhnlich hoch. Das sind ca. acht Cent im Benzin-Future.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Eines von über 70 Top-Setups aus unseren RW Miracles. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten. Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, die Handelsregeln für eine Strategie einzuhalten, da man sich sonst abseits der Wahrscheinlichkeiten bewegt. Wenn ein solcher Trade also in den Stop-Loss laufen sollte, dann wird NICHT erneut eingestiegen. DAS ist schließlich der Sinn einer solchen Absicherung.

Mini Future Short Optionsschein auf Benzin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis bei 3,764 US-Dollar und die K.O.-Schwelle bei 3,463 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 2,98 Dollar entspricht das einem Hebel von 3,87. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM897X.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4,2 USD

Unterstützungen: 2,8 USD

Mini Future Short Optionsschein auf Benzin

Basiswert Benzin (RBOB Gasoline) WKN PM897X ISIN DE000PM897X9 Basispreis 3,764 USD K.O.-Schwelle 3,463 USD Typ Mini Future Laufzeit endlos Emittent BNP Paribas Hebel 3,87 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.