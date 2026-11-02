Trading-Chance EUR/USD: Trifft in drei von vier Fällen!

Die Trefferquote ist auch bei diesem Trading-Setup mit 72 Prozent überdurchschnittlich hoch. Bedenken Sie dabei unbedingt, dass Ausbruchs-Strategien so, wie sie herkömmlich gehandelt werden (ohne zusätzliche zeitliche Konditionierung) Trefferquoten um die 30 bis 33 Prozent aufweisen und leider auch hohe Maximale Draw Downs mit sich bringen. Das ist bei unseren Breakouts gänzlich anders. Und genau das macht den Handel dieser speziellen Ausbruchs-Strategien so angenehm und hochlukrativ für uns.

Warum wir Ausbrüche zeitlich konditionieren

Märkte bewegen sich aufgrund von fundamentalen Begebenheiten, die das Angebot oder die Nachfrage betreffen. Diese bewirken, dass sich Wahrscheinlichkeiten für spezifische Preisschocks eben NICHT symmetrisch über das Jahr verteilen. Einfache Frage: ist die Wahrscheinlichkeit für Frostschäden bei der Ernte eines Agrarrohstoffs ganzjährig gleich hoch? Nein, natürlich nicht. Im Sommer ist Frost ausgeschlossen, in anderen Phasen des Jahres ist die Pflanze gar nicht reif…

Wenn wir über Ausbrüche sinnvoll konditionieren wollen, dann mit einer zeitlichen Eingrenzung. So handeln wir Long-Ausbrüche bei Orangensaft beispielsweise ausschließlich im Oktober und November, da dann die Gefahr von Frostschäden häufig durch ein Preispremium eingepreist wird. Die Wahrscheinlichkeiten für einen Aufwärtstrend über mehrere Woche steigt dann drastisch an, WENN der Preis in diesem Zeitfenster ausbricht. Und genau das ist ein entscheidender Faktor: WENN es Ausbricht zur Oberseite, dann steigen wir ein. Mit einer Kombination einer Konditionierung von Preis UND Zeit verbessert sich dauerhaft die Profitabilität eines Trades. Wir klammern ganz viel Rauschen aus.

Ist es ausgeschlossen, dass in anderen Zeitfenstern starke Aufwärtsbewegungen stattfinden? Natürlich nicht. Immer wieder passiert das. Doch es geht nicht darum, bei jeder „Party“ dabei zu sein, sondern einen duplizierbaren Ansatz zu fahren, mit dem man relativ verlässliche Tendenzen ausnutzt. Selbstverständlich verpassen wir auf diese Weise auch manche Preistrends. Was wir jedoch in viel größerem Ausmaß verpassen sind serienweise Verluste und Ausstopper.

In Unternehmen gibt es eine Qualitätskontrolle. In Restaurants gibt es Dresscodes, bei Clubs/Diskotheken gibt es eine Einlasskontrolle. Und wenn Sie einkaufen gehen, greifen Sie sicher nicht blind irgendeinen Apfel heraus, sondern Sie achten doch auch darauf, dass dieser keine Beulen hat, angefault ist oder bereits überreif, nicht wahr?! Bei der Partnerwahl verbandeln Sie sich sicher nicht mit der erstbesten Person, die Ihnen über den Weg läuft, sondern treffen eine Auswahl anhand von Kriterien, die für Sie wichtig sind. Wenn im alltäglichen Leben und in der Wirtschaft gewisse Standards gelten, wieso sollte man dann an der Börse mehr oder weniger willkürlich handeln? Darum konditionieren wir Trades durch Zeit und Preis als kombinierter Filter.

Die Saisonalität von Währungen

Die Saisonalität auf dem Devisenmarkt wird maßgeblich durch wiederkehrende Zahlungsströme, steuerliche Fristen und globale Handelszyklen bestimmt. Während der Währungsmarkt (Forex) fundamental oft von Zinsentscheidungen und Wirtschaftsdaten getrieben wird, sorgen institutionelle Verpflichtungen und reale Güterströme für verlässliche, kalendarische Muster. Der mit Abstand stärkste Katalysator für diese saisonalen Effekte ist der Jahreswechsel, dicht gefolgt von steuerlichen Stichtagen und den agrarischen Erntezyklen der Rohstoffexporteure.

Der Jahreswechsel: Repatriierung und Window Dressing

Rund um den Jahreswechsel (Dezember und Januar) kommt es an den Finanzmärkten regelmäßig zu massiven Kapitalverschiebungen, die als „Turn-of-the-Year-Effekt“ bekannt sind. Große multinationale Konzerne und institutionelle Investoren sind gesetzlich dazu verpflichtet, per 31. Dezember ihre Bilanzbücher zu schließen.

· Repatriierung von Gewinnen: US-Konzerne etwa transferieren im Dezember häufig Milliardengewinne aus ausländischen Tochtergesellschaften zurück in die Heimat. Dies führt im Spätherbst und Frühwinter regelmäßig zu einer erhöhten Nachfrage nach der Heimatwährung (oft dem US-Dollar).

· Window Dressing der Fonds: Fondsmanager bereinigen vor dem Stichtag ihre Portfolios. Sie stoßen Verlustbringer ab und kaufen vermeintlich „sichere“ oder im Jahr gut gelaufene Vermögenswerte, um diese im Jahresbericht vorweisen zu können. Dies stärkt temporär die Liquidität klassischer Fluchtwährungen wie dem Schweizer Franken (CHF) oder dem US-Dollar (USD).

· Liquiditätsengpässe: Da viele Händler ihre Bücher frühzeitig schließen, trocknet der Markt in den letzten zwei Dezemberwochen aus. Geringe Liquidität trifft dann auf die finalen Anpassungsströme der Banken, was die saisonalen Ausschläge kurzfristig massiv verstärken kann. Im Januar kehrt sich dieser Effekt oft abrupt um, wenn das Kapital in risikoreichere Assets und Fremdwährungen zurückfließt.

Steuerstichtage und das Fiskaljahr

Eng mit dem Kalender verknüpft sind steuerliche Fristen, die je nach Wirtschaftsraum stark variieren und lokale Währungen zyklisch unter Auf- oder Abwärtsdruck setzen.

· März/April (USA & UK): Zum Ende des Steuerjahres im Vereinigten Königreich (April) und dem US-Steuertermin (Mitte April) müssen Unternehmen und Privatpersonen erhebliche Barmittel in Lokalwährung bereithalten, um ihre Steuerschuld zu begleichen. Dies führt oft zu einer temporären Verknappung und Stärkung von GBP und USD.

· Das japanische Fiskaljahr (März): In Japan endet das Geschäftsjahr am 31. März. Japanische Großkonzerne und Versicherer neigen im Februar und März dazu, Auslandsgewinne in großem Stil in Yen (JPY) zurückzutauschen, was dem Yen in diesem Zeitraum historisch oft Auftrieb verleiht.

Rohstoffwährungen und Erntezyklen

Abseits der rein bilanziellen Faktoren spielen reale Güterströme bei sogenannten Rohstoffwährungen (Commodity Currencies) eine entscheidende Rolle. Hierzu zählen insbesondere der Australische Dollar (AUD), der Neuseeländische Dollar (NZD), der Kanadische Dollar (CAD) und der Brasilianische Real (BRL).

Sobald in den großen Anbau- und Exportländern die Erntezeit beginnt und die Ware verschifft wird, müssen die internationalen Aufkäufer diese Agrargüter bezahlen. Da der Handel meist in der Währung des Exporteurs oder über eine direkte Konvertierung abgewickelt wird, steigt die Nachfrage nach der jeweiligen Währung exakt zu den saisonalen Lieferhöhepunkten.

· Südhälfte (AUD/NZD): Wenn im Frühjahr (Mitteleuropäischer Herbst/Winter) die Agrargüter und Soft Commodities der Südhalbkugel auf den Markt kommen, stützt dies die dortigen Währungen.

· Kanada (CAD): Neben dem dominierenden Ölmarkt beeinflussen auch die herbstlichen Getreideexporte die Liquidität des kanadischen Dollars.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Saisonalitäten bei Währungen kein Zufall sind, sondern das Ergebnis von starren regulatorischen Kalendern, steuerlichen Pflichten und den unveränderlichen Zyklen der Natur.

Das Setup

WENN zwischen dem 30.11. Handelsbeginn und dem 04.12. Handelsende der Kurs von EUR/USD ÜBER das Hoch der Vorwoche (23.11. bis 27.11.) ansteigt, wird eine Long-Position eröffnet. WENN es zur Ausführung im besagten Zeitraum gekommen sein sollte, wird die Position bis zum 7.01.2027 gehalten und zum Handelsende an diesem Datum glattgestellt.

Bei 72 Prozent Trefferquote und einem Profit-Factor von 4,92 nutzt dieses Ausbruchs-Setup den klassischen Jahresend-Effekt, wonach der Dollar in den Wochen vor dem Jahreswechsel eher gegenüber Währungen, wie dem Euro schwächelt. Wichtig ist dabei die Konditionierungs-Kombination aus Preis UND Zeit, die Sie bereits von den vorangegangenen Setups auf Rohöl und Benzin kennen. Nur, wenn beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, kommt es zu einem Trade. Ist dem in dem spezifischen Zeitfenster nicht so, wird keine Position eröffnet und die Order wird gelöscht.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Es ist das dritte Top-Setup aus unserer RW Miracles Strategie, die über 70 solcher konditionierter Breakouts beinhaltet. Wir haben ein passendes Produkt ausgewählt, das wir Ihnen nachfolgend gerne vorstellen. Bitte beachten Sie, dass wir als Trader sämtliche Gewinnvorteile stets über das Gesetz der großen Zahlen ausspielen, sprich: solche Trades machen wir nicht nur einmal, sondern jedes Jahr, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Turbo Call Optionsschein auf EUR/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Call Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,05 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,1226 Dollar entspricht das einem Hebel von 15. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LD0H4H.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,14 USD

Unterstützungen: 1,08-1,10 USD

Turbo Call Optionsschein auf EUR/USD

Basiswert EUR/USD WKN LD0H4H ISIN DE000LD0H4H5 Basispreis 1,05 USD K.O.-Schwelle 1,05 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 18.12.26 Emittent Lang & Schwarz Hebel 15 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.