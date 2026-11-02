Trading-Chance WTI Crude Oil: 79 Prozent Trefferquote!

Nach einem Benzin-Setup mit 91 Prozent Trefferquote schieben wir für den identischen Zeitraum direkt ein weiteres Top-Setup aus dem Bereich der Energie-Rohstoffe hinterher: WTI Crude Oil! Die Trefferquote ist mit mehr als 79 Prozent ebenfalls sehr hoch, genauso, wie die Auszahlungsquote.

Warum wir Ausbrüche zeitlich konditionieren

Märkte bewegen sich aufgrund von fundamentalen Begebenheiten, die das Angebot oder die Nachfrage betreffen. Diese bewirken, dass sich Wahrscheinlichkeiten für spezifische Preisschocks eben NICHT symmetrisch über das Jahr verteilen. Einfache Frage: ist die Wahrscheinlichkeit für Frostschäden bei der Ernte eines Agrarrohstoffs ganzjährig gleich hoch? Nein, natürlich nicht. Im Sommer ist Frost ausgeschlossen, in anderen Phasen des Jahres ist die Pflanze gar nicht reif…

Wenn wir über Ausbrüche sinnvoll konditionieren wollen, dann mit einer zeitlichen Eingrenzung. So handeln wir Long-Ausbrüche bei Orangensaft beispielsweise ausschließlich im Oktober und November, da dann die Gefahr von Frostschäden häufig durch ein Preispremium eingepreist wird. Die Wahrscheinlichkeiten für einen Aufwärtstrend über mehrere Woche steigt dann drastisch an, WENN der Preis in diesem Zeitfenster ausbricht. Und genau das ist ein entscheidender Faktor: WENN es Ausbricht zur Oberseite, dann steigen wir ein. Mit einer Kombination einer Konditionierung von Preis UND Zeit verbessert sich dauerhaft die Profitabilität eines Trades. Wir klammern ganz viel Rauschen aus.

Ist es ausgeschlossen, dass in anderen Zeitfenstern starke Aufwärtsbewegungen stattfinden? Natürlich nicht. Immer wieder passiert das. Doch es geht nicht darum, bei jeder „Party“ dabei zu sein, sondern einen duplizierbaren Ansatz zu fahren, mit dem man relativ verlässliche Tendenzen ausnutzt. Selbstverständlich verpassen wir auf diese Weise auch manche Preistrends. Was wir jedoch in viel größerem Ausmaß verpassen sind serienweise Verluste und Ausstopper.

In Unternehmen gibt es eine Qualitätskontrolle. In Restaurants gibt es Dresscodes, bei Clubs/Diskotheken gibt es eine Einlasskontrolle. Und wenn Sie einkaufen gehen, greifen Sie sicher nicht blind irgendeinen Apfel heraus, sondern Sie achten doch auch darauf, dass dieser keine Beulen hat, angefault ist oder bereits überreif, nicht wahr?! Bei der Partnerwahl verbandeln Sie sich sicher nicht mit der erstbesten Person, die Ihnen über den Weg läuft, sondern treffen eine Auswahl anhand von Kriterien, die für Sie wichtig sind. Wenn im alltäglichen Leben und in der Wirtschaft gewisse Standards gelten, wieso sollte man dann an der Börse mehr oder weniger willkürlich handeln? Darum konditionieren wir Trades durch Zeit und Preis als kombinierter Filter.

Die Saisonalität von Energie-Rohstoffen

Bei Energie-Rohstoffen gibt es im Wesentlichen zwei große unterjährige Zyklen, die ursächlich mit Angebot und Nachfrage zu tun haben bzw. davon verursacht werden. Ab etwa März, wenn die Verbrauchszeit vorbei ist, beginnt das Auffüllen der Lager für Erdgas und Rohöl. Gleichzeitig startet dann die Bau- und Driving-Season für Benzin. Die Preise tendieren in den folgenden Monaten im Durchschnitt eher gen Norden. Also sind die Wahrscheinlichkeiten für lukrative Preistrends aufwärts deutlich erhöht. Anders ab Oktober, wenn die Heizperiode beginnt. Die Lager von Erdgas, Heizöl und Rohöl sind dann über die warmen Monate gefüllt worden und es startet die Verbrauchsphase. Es ist das Prinzip, wie wenn Sie Ihren Kühlschrank durch Einkäufe befüllen. Solange Sie kaufen, treten Sie als Nachfrager im Supermarkt auf. Irgendwann ist der Kühlschrank voll. Nun erscheinen Sie nicht mehr als Nachfrager im Supermarkt, sondern zehren von den ZUVOR gekauften Produkten aus dem Kühlschrank. Genau so verhält es sich mit den Energie-Rohstoffen.

Bei Rohöl endet die saisonal typische Schwäche häufig bereits Mitte Dezember, worauf eine Phase des diffusen Verlaufs folgt. Der Preis tendiert dann seitwärts, in einigen Jahren auf-, in anderen abwärts. Darum werden JETZT Ausbrüche in eine spezifische Richtung gehandelt, nicht aber im Dezember. Bis dahin sind auch die nun möglicherweise einzugehenden Trades wieder geschlossen. Beachten Sie hierzu die Haltedauer, die wir weiter unten benennen.

Das Setup

WENN zwischen dem 09.11. Handelsbeginn und dem 13.11. Handelsende der Preis von Rohöl (Sorte WTI Crude Oil) UNTER das Tief der aktuellen Woche (2.11. bis 6.11.) absinkt, wird eine Short-Position eröffnet. WENN es zur Ausführung im besagten Zeitraum gekommen sein sollte, wird die Position bis zum 4.12. gehalten und zum Handelsende an diesem Datum glattgestellt.

Ähnlich wie bei dem Setup auf Benzin haben wir auch hier herausragende Performance-Kennzahlen. Diese unterstreichen den starken fundamentalen Basis-Effekt und die Top-Qualität unserer kombinierten Technik aus Preis- und Zeit-Trigger. Dieser Effekt ist über die gesamte Historie absolut beständig und bewirkt eine Trefferquote für diese konditionierte Ausbruchs-Strategie von mehr als 79 Prozent. Der mit 6,73 sehr hohe Profit-Factor drückt die Rentabilität aus. Er errechnet sich aus dem Quotienten der kumulierten Gewinner-Trades und der kumulierten Verlierer-Trades. Gleichzeitig ist der Maximale Draw Down sehr niedrig mit gerade einmal 11.180 US-Dollar. In Relation zu den 94.420 Dollar Netto-Gewinn ist das ein verhältnismäßig geringer Bruchteil.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Es ist das zweite Top-Setup aus unserer RW Miracles Strategie, die über 70 solcher konditionierter Breakouts beinhaltet. Wir haben ein passendes Produkt ausgewählt, das wir Ihnen nachfolgend gerne vorstellen. Bitte beachten Sie, dass wir als Trader sämtliche Gewinnvorteile stets über das Gesetz der großen Zahlen ausspielen, sprich: solche Trades machen wir nicht nur einmal, sondern jedes Jahr, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Und über die Masse an Wiederholungen eliminieren wir den Faktor Zufall und nähern uns dem statistischen Erwartungswert an.

Turbo Put Optionsschein auf Rohöl

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Put Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 108,81 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 99,8 Dollar entspricht das einem Hebel von 9,62. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LX8NZ5. Bitte beachten: Das Produkt hat eine bis 15.12.2026 begrenzte Laufzeit.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 105-110 USD

Unterstützungen: 80-82 USD

Turbo Put Optionsschein auf Rohöl

Basiswert Rohöl (WTI Crude Oil) WKN LX8NZ5 ISIN DE000LX8NZ59 Basispreis 108,81 USD K.O.-Schwelle 108,81 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 15.12.2026 Emittent Lang & Schwarz Hebel 9,62 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.