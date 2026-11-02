Twilio: Der Kursverlust macht Käufe um 200 Dollar attraktiv

Was bewegt die Aktie?

Twilio steigert den Quartalsumsatz um 20 Prozent auf 1,56 Milliarden Dollar. Damit übertrifft das Unternehmen die erwarteten 1,51 Milliarden Dollar und setzt das dynamische Wachstum der vergangenen Quartale fort. Auch der Gewinn je Aktie wächst deutlich: Er steigt um 32 Prozent und übertrifft die Erwartungen um 18 Cent. Umsatz und Gewinn liefern damit positive Überraschungen gegenüber den Erwartungen.

In den einzelnen Geschäftsbereichen zeigen sich allerdings Unterschiede, die für die Einordnung der Zahlen entscheidend sind. Die Umsätze mit Sprachkommunikation legen um 20 Prozent zu, die Software-Zusatzangebote wachsen um 25 Prozent. Gleichzeitig verlangsamt sich das Wachstum im Messaging-Geschäft. Dieser Bereich erwirtschaftet einen Großteil der Umsätze, weshalb seine schwächere Wachstumsdynamik ein wesentliches Risiko für Twilio darstellt.

Für das Gesamtjahr hebt Twilio die Umsatzwachstumsprognose von bislang 18 bis 18,5 Prozent auf 20 Prozent an. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal liegt über den Erwartungen: Das Unternehmen stellt rund 1,6 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, verglichen mit erwarteten 1,58 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Umsatzanstieg um 17 Prozent. Die Prognose sieht somit auch für das Schlussquartal ein zweistelliges Wachstum vor.

Als langfristigen Wachstumstreiber nennt Twilio Agenten auf Basis künstlicher Intelligenz, kurz KI-Agenten. Falls deren Nutzung stärker als erwartet zunimmt, könnten sich daraus weitere positive Überraschungen ergeben. Der deutliche Kursverlust steht damit höheren Umsätzen, einem gestiegenen Gewinn und einer angehobenen Jahresprognose gegenüber. Zugleich bleibt die Bewertung anspruchsvoll: Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 31,5, nachdem es zuvor etwa 50 betragen hatte.

Charttechnik

Die Aktie fällt von über 240 Dollar zeitweise auf rund 180 Dollar. Dort bestätigt sie eine besonders starke Unterstützung im Bereich eines Dreifachbodens. Anschließend steigt der Kurs vom Tagestief um mehr als zehn Prozent und schließt am Tageshoch.

Ein Einstieg um 200 Dollar lässt sich mit einem Stopp bei 175 Dollar kombinieren. Bei einem Kauf zu 200 Dollar beträgt der Abstand zum Stopp 25 Dollar je Aktie. Für einen erneuten Kursanstieg liegt der mögliche Zielbereich bei 275 bis 276 Dollar.

Martins Einschätzung

Der starke Kursverlust bietet angesichts der Geschäftszahlen eine interessante Kaufgelegenheit um 200 Dollar. Ein weiterer Rückgang unter diese Marke würde einen günstigeren Einstieg ermöglichen. Die bestätigte Unterstützung und das zweistellige Umsatzwachstum sprechen für das Kaufszenario; das langsamere Messaging-Wachstum und das Kurs/Gewinn-Verhältnis über 30 bleiben die wesentlichen Risiken.