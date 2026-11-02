US-Industriebarometer gewinnt unerwartet an Tempo

Washington, 02. ⁠Nov (Reuters) - Das Wachstum der US-Industrie hat im Oktober überraschend zugelegt. Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 55,5 Punkte, nach 54,5 Zählern im September, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag ‌zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer hielt sich damit erneut über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Von Reuters befragte ⁠Ökonomen ⁠hingegen hatten nur mit einer Stagnation gerechnet. Das Neugeschäft beschleunigte sich leicht, während der Jobaufbau etwas an Fahrt verlor. Zugleich deutet die Umfrage auf einen anhaltend hohen Preisdruck hin. Auf das verarbeitende Gewerbe entfallen rund 9,4 Prozent ‌der Wirtschaftsleistung der USA.

"Die US-Industrie bleibt ‌auf Expansionskurs", sagte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. Das Barometer signalisiere "eine anhaltend freundliche Perspektive". Daraus lasse sich aber ⁠kein Grund ableiten, die Zinserhöhungserwartungen nochmals zu dämpfen, erklärte Umlauf ‌mit Blick auf die Geldpolitik ⁠der US-Notenbank Fed. Diese hatte den Leitzins vorige Woche kurz vor den Zwischenwahlen in den USA unverändert gelassen. Der geldpolitische Schlüsselsatz bleibt damit in der Spanne ‌von 3,75 bis 4,00 ⁠Prozent. Am Finanzmarkt rechnen Experten ⁠aber fest damit, dass die Währungshüter um Fed-Chef Kevin Warsh zum Jahresende ihre Geldpolitik noch einmal straffen und die Zinsen erhöhen.

Der US-Bau hat allerdings im September negativ überrascht: Die Ausgaben in dem Sektor sanken um 1,9 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Experten hatten jedoch mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet.

(Bericht von ⁠Lucia Mutikani, geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)