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Westpac Banking Corporation / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Westpac-Konzernjahresbericht 2026 und Anhang 4E



02.11.2026 / 13:16 CET/CEST





Westpac Banking Corporation

Westpac-Konzernjahresbericht 2026 und Anhang 4E

Die Mitteilung kann unter folgendem Link eingesehen werden:

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4320B_1-2026-11-2.pdf

Eine Kopie dieser Mitteilung wurde beim National Storage Mechanism eingereicht.

2. November 2026

Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority als primärer Informationsanbieter im Vereinigten Königreich zugelassen. Für die Nutzung und Verbreitung dieser Informationen können besondere Bedingungen gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an rns@lseg.com oder besuchen Sie www.rns.com.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

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