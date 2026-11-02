Westpac-Konzernjahresbericht 2026 und Anhang 4E
Westpac Banking Corporation / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Westpac-Konzernjahresbericht 2026 und Anhang 4E
02.11.2026 / 13:16 CET/CEST
Westpac Banking Corporation
Westpac-Konzernjahresbericht 2026 und Anhang 4E
Die Mitteilung kann unter folgendem Link eingesehen werden:
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4320B_1-2026-11-2.pdf
Eine Kopie dieser Mitteilung wurde beim National Storage Mechanism eingereicht.
2. November 2026
Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority als primärer Informationsanbieter im Vereinigten Königreich zugelassen. Für die Nutzung und Verbreitung dieser Informationen können besondere Bedingungen gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an rns@lseg.com oder besuchen Sie www.rns.com.
Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News
2426554 02.11.2026 CET/CEST