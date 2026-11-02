Wie US-Medien die Wahlsieger vor Ende von Auszählung bestimmen

- von Jaspreet Singh

02. ⁠Nov (Reuters) - In der Nacht zum Mittwoch (Dienstag Ortszeit) werden US-Medien bei den Kongresswahlen die Sieger in hart umkämpften Wahlkreisen verkünden – lange bevor alle Stimmen ausgezählt sind. Die meisten Fernsehsender und digitalen Medien stützen sich dabei auf zwei Datenlieferanten: die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) und das Wahldaten-Unternehmen Decision Desk HQ (DDHQ). Während einige Medien wie die Zeitung "Wall Street Journal" und der Sender MS NOW die Prognosen der AP direkt übernehmen, treffen andere wie Fox News und CBS News eigene Vorhersagen. Sie nutzen dafür die Stimmauszählungen der AP, Nachwahlbefragungen, Daten zu vorab abgegebenen Stimmen sowie eigene statistische Modelle.

Die ‌ersten Prognosen werden kurz nach Schließung der Wahllokale erwartet. In den Bundesstaaten Indiana und Kentucky schließen die Wahllokale um 18.00 Uhr Ortszeit (24.00 Uhr MEZ), um 19.00 Uhr Ortszeit (01.00 Uhr MEZ am Mittwoch) folgen Georgia, South Carolina, Vermont und Virginia. In eindeutigen Wahlkreisen kann es sofortige Siegerprognosen geben, wenn ein Großteil der Stimmen vorab abgegeben wurde. ⁠Das geringe Vertrauen der ⁠Öffentlichkeit erschwert den Medien jedoch diese Prognosen. Einer Umfrage der Medill Local News Initiative und der Alliance for Trust in Media vom Oktober zufolge haben zwar mehr als 60 Prozent der US-Bürger ein gewisses Vertrauen in die Wahlberichterstattung der Medien, als hoch bezeichnen dieses Vertrauen jedoch nur 32 Prozent – wobei Demokraten den Medien eher vertrauen als Republikaner.

"MEHRERE TAUSEND MENSCHEN IM EINSATZ"

Die meisten großen TV-Sender nutzen dieselben Daten der AP, entscheiden jedoch selbst über ihre Prognosen. Sie verwenden dafür eine eigene Mischung aus Datenanalysen, historischen Modellen, Nachwahlbefragungen und Expertenurteilen, sobald ein Sieg statistisch sicher erscheint. Die genossenschaftlich organisierte AP zählt seit 1848 die Stimmen bei US-Wahlen und arbeitet dafür mit einem landesweiten Netzwerk aus Reportern und Wahlhelfern zusammen. ‌Für die Zwischenwahlen im Jahr 2026 setzt die Agentur nach eigenen Angaben mehr als 4000 Reporter in ‌den Wahlämtern der Landkreise und in örtlichen Wahllokalen ein.

Diese Daten gehen auch an die Prognose-Teams von ABC News, CBS News, Fox, CNN und NBC News. Die Sender arbeiten zudem mit dem Forschungsunternehmen SSRS zusammen, das 2025 den Befragungsspezialisten Edison Research übernommen hatte. Bei ihren Prognosen berücksichtigt die AP die bereits ausgezählten Stimmen und schätzt auf Basis früherer Wahlmuster sowie von Daten zur vorzeitigen Stimmabgabe, wie ⁠viele Stimmen noch ungezählt sind. Die Agentur verkündet einen Sieger erst, wenn der Kandidat im Rückstand rechnerisch nicht mehr aufholen kann.

Der Konkurrent DDHQ sammelt die Stimmergebnisse direkt von den ‌offiziellen Wahlbehörden der Bundesstaaten. Das Unternehmen nutzt statistische Analysen, Modelle und Expertenprüfungen für seine Prognosen. ⁠Zu den Kunden gehören NewsNation, "The Hill", Newsmax und seit Kurzem auch die Online-Plattform X von Elon Musk. DDHQ setzt automatisierte Software ein, um offizielle Wahl-Websites fortlaufend nach neuen Zahlen zu durchsuchen. Etwa 80 Prozent aller Ergebnisse werden so oder durch manuelle Eingabe erfasst, den Rest tragen Reporter vor Ort zusammen.

Das Unternehmen berechnet den Anteil der ausgezählten Stimmen, indem es die gemeldeten Zahlen durch die geschätzte Gesamtwahlbeteiligung teilt. Diese Schätzung wird in der Wahlnacht laufend angepasst. Für eine ‌endgültige Prognose sind die Einstimmigkeit im Team und die Freigabe durch den Chef-Datenanalysten Scott Tranter erforderlich. "Wir ⁠bereiten uns darauf vor, dass in der Wahlnacht mehrere Tausend Menschen im ⁠Einsatz sind, um Daten zu sammeln", sagt Tranter der Nachrichtenagentur Reuters.

BLOOMBERG UND REUTERS STÜTZEN SICH AUF ANDERE MEDIEN

Fehlerhafte Prognosen sind selten, kommen jedoch vor. DDHQ nahm 2025 eine Vorhersage zur Bürgermeisterwahl in Seattle zurück. In diesem Jahr korrigierte das Unternehmen zudem eine Prognose bei den demokratischen Vorwahlen für eine Nachwahl im elften Kongresswahlbezirk von New Jersey, nachdem sich das Ergebnis durch spätere Auszählungen noch gedreht hatte. Die AP zog 2018 eine Prognose im 21. Kongresswahlbezirk von Kalifornien zurück, als der Demokrat T.J. Cox unerwartet in Führung ging.

Bei den aktuellen Wahlen geht jedes Medium anders vor: Das Prognose-Team von Fox News trifft eigene Entscheidungen für alle landesweiten Abstimmungen sowie für die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus und im Senat. Der Sender nutzt dafür die Stimmauszählungen der AP und nimmt eigene Analysen vor. Der Sender MS NOW, der seine ersten Zwischenwahlen seit der Abspaltung von NBCUniversal bestreitet, verlässt sich auf die Prognosen der AP und eine Überprüfung durch das eigene Wahl-Team.

Die Zeitung "New York Times" nutzt für die meisten Wahlkreise die AP-Daten, analysiert ⁠knappe Entscheidungen jedoch unabhängig mit eigenen Daten und ihrem statistischen Modell "The Needle". Sie verkündet Sieger unter Umständen vor oder nach der AP. Bloomberg verzichtet auf eigene Prognosen und nutzt etablierte Drittanbieter. Auch die Nachrichtenagentur Reuters wird sich auf die Prognosen anderer Medien stützen. Die Zeitung "Washington Post" äußerte sich auf Anfrage nicht zu ihrem Vorgehen.

(Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)