Wizz-Air-Maschine wegen Bombendrohung nach Budapest umgeleitet
02. Nov (Reuters) - Ein Flugzeug der ungarischen Billigairline Wizz Air ist wegen einer Bombendrohung nach Budapest umgeleitet worden. Die Maschine sei auf dem Weg von London in die bulgarische Hauptstadt Sofia gewesen, teilte der ungarische Verteidigungsminister Romulusz Ruszin-Szendi am Montag auf Facebook mit. Ein ungarischer Gripen-Kampfjet sei aufgestiegen, um das Passagierflugzeug nach Budapest zu eskortieren. Es sei sicher in der ungarischen Hauptstadt gelandet.
Die Behörden untersuchten das Flugzeug und die Passagiere, teilte Wizz Air der Nachrichtenseite 24.hu mit. Die Polizei habe nach der Landung zusätzliche Maßnahmen ergriffen, erklärte Minister Ruszin-Szendi weiter. Der Kampfjet sei nach dem Vorfall zu seinem Stützpunkt in Kecskemét zurückgekehrt.
(Bericht von: Anita Komuves; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)