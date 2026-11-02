02. ⁠Nov (Reuters) - Ein Flugzeug der ungarischen Billigairline Wizz Air ist wegen einer Bombendrohung nach Budapest umgeleitet worden. ‌Die Maschine sei auf dem Weg von London in die bulgarische ⁠Hauptstadt ⁠Sofia gewesen, teilte der ungarische Verteidigungsminister Romulusz Ruszin-Szendi am Montag auf Facebook mit. Ein ungarischer Gripen-Kampfjet sei aufgestiegen, um ‌das Passagierflugzeug nach Budapest ‌zu eskortieren. Es sei sicher in der ungarischen Hauptstadt gelandet.

Die ⁠Behörden untersuchten das Flugzeug und die ‌Passagiere, teilte Wizz ⁠Air der Nachrichtenseite 24.hu mit. Die Polizei habe nach der Landung zusätzliche Maßnahmen ergriffen, ‌erklärte Minister ⁠Ruszin-Szendi weiter. Der ⁠Kampfjet sei nach dem Vorfall zu seinem Stützpunkt in Kecskemét zurückgekehrt.

(Bericht von: Anita Komuves; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)