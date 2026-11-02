Zeitung: Reiche will Spritpreisdeckel an Auslandspreise koppeln

Reuters · Uhr
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Berlin, 02. ⁠Nov (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will den in der Koalition vereinbarten Preisdeckel für Kraftstoffe an die Preisentwicklung im europäischen Ausland koppeln. Dies geht aus einem ersten Gesetzentwurf ‌aus ihrem Ministerium hervor, wie das "Handelsblatt" am Montag berichtete. Demnach soll eine rechtliche Grundlage für einen Preisdeckel ⁠geschaffen ⁠werden, der aber nicht automatisch eingeführt wird.

Der Entwurf des Ministeriums sei in der Frühkoordinierung und damit in einem frühen Stadium, berichtete die Zeitung weiter. Demnach soll der Deckel von der Bundesregierung erst dann ‌aktiviert werden, wenn Benzin und Diesel ‌in drei aufeinanderfolgenden Wochen jeweils um mehr als fünf Prozentpunkte über den durchschnittlichen Preissteigerungen der übrigen EU-Staaten lägen. ⁠Zudem sollten Bund und Länder den Preisdeckel aussetzen können, ‌wenn Versorgungsprobleme drohen. Den ⁠Ländern soll es darüber hinaus erlaubt sein, vom bundesweiten Höchstpreis abzuweichen.

Die Koalition aus CDU, CSU und SPD hatte Mitte September auf Drängen der ‌Sozialdemokraten vereinbart, möglichst ab ⁠Januar des kommenden Jahres einen ⁠Spritpreisdeckel einzuführen. Damit sollen die hohen Tankstellenpreise als Folge des Iran-Krieges gedämpft werden. Dem Bericht zufolge sieht der Entwurf vor, dass die Regelung am 1. Januar 2027 in Kraft treten soll. Die rechtliche Grundlage solle aber nur für drei Monate gelten.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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