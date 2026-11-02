

EQS-Media / 02.11.2026 / 09:00 CET/CEST



Pressemitteilung



Zusammenschluss der HRK LUNIS und Eyb & Wallwitz unter dem Dach einer gemeinsamen Holding vollzogen

Frankfurt am Main/München, 02. November 2026 – Der rechtliche Zusammenschluss der bankenunabhängigen Vermögensverwalter HRK LUNIS AG und Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH unter der Holding HRKL GmbH & Co. KG wurde nach erfolgreichem Abschluss des behördlichen Genehmigungsverfahrens planmäßig vollzogen. Der reibungslose Genehmigungsprozess unterstreicht die Stabilität und Verlässlichkeit der zugrunde liegenden Strukturen beider Häuser und setzt zugleich ein positives Signal für die weitere Entwicklung der HRKL-Gruppe.

Unter dem Dach der gemeinsamen Holding entsteht damit eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgruppen im deutschsprachigen Raum mit einem verwalteten Vermögen von rund 11,5 Milliarden Euro. Die Partnerschaft verbindet zwei etablierte Häuser mit komplementären Kompetenzen und einem gemeinsamen Anspruch an eine unabhängige und langfristig ausgerichtete Vermögensverwaltung.



Über die HRKL Group

Die HRKL Group vereint vier spezialisierte Gesellschaften aus den Bereichen Asset Management, Wealth Management, Multi-Family Office und Product Solutions unter einem gemeinsamen Dach. Die Unternehmensgruppe verbindet ausgewiesene Finanz- und Kapitalmarktexpertise mit unternehmerischem Denken und einem klaren Fokus auf die individuellen Bedürfnisse vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien und institutioneller Investoren.



HRK LUNIS bietet bankenunabhängige Vermögensverwaltung und individuelle Anlageberatung mit besonderem Fokus auf langfristigen Vermögensaufbau und konsequentes Risikomanagement.

Eyb & Wallwitz steht für aktives Asset Management für institutionelle Kunden und ist neben seinen diskretionären Spezialfonds und Mandaten insbesondere auch für seine mehrfach ausgezeichneten Phaidros Funds bekannt.



WERTIQ begleitet als unabhängiges Multi-Family Office vermögende Familien bei der ganzheitlichen Steuerung komplexer Vermögensstrukturen, der Nachfolgeplanung und dem generationenübergreifenden Vermögenserhalt.



PORTA EQUITY ergänzt das Leistungsspektrum durch spezialisierte Investmentlösungen unter anderem im Bereich Private Markets.

Der besondere Mehrwert für die Kundinnen und Kunden entsteht durch die Verbindung dieser vier eigenständigen Kompetenzfelder. Sie profitieren von spezialisierten Ansprechpartnern, einem breiten Spektrum an Investment- und Beratungsleistungen sowie der Möglichkeit, unterschiedliche finanzielle und unternehmerische Fragestellungen ganzheitlich zu betrachten.

Der gemeinsame Anspruch der HRKL Group ist es, Vermögen langfristig zu erhalten und weiterzuentwickeln, Chancen verantwortungsvoll zu nutzen und nachhaltige Werte über Generationen hinweg zu schaffen.

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Schlagwort(e): Finanzen

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