Zwei neue Prozesse zum Dieselskandal bei Volkswagen

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Zur Aufarbeitung der Dieselaffäre bei Volkswagen beginnen im November zwei weitere Strafprozesse gegen insgesamt zehn Angeklagte. Am Landgericht Braunschweig startet am Montag (10.00 Uhr) ein Verfahren gegen drei ehemalige Führungskräfte des Konzerns. Im mittlerweile vierten größeren Betrugsprozess wird ihnen unter anderem vorgeworfen, die illegale Abschalteinrichtung mitentwickelt beziehungsweise nicht gegen die Weiterentwicklung der Software eingeschritten zu sein.

Der VW -Skandal kam im September 2015 ans Licht, als US-Behörden nachwiesen, dass Dieselfahrzeuge mit einer Software manipuliert waren. Diese erkannte Testsituationen und reduzierte die Stickoxid-Emissionen, im Alltagsbetrieb blieben sie aber deutlich höher. Der Skandal kostete dem damaligen VW-Boss Martin Winterkorn das Amt und den Autobauer Milliarden. Betroffen waren weltweit mehrere Millionen Fahrzeuge.

Am 24. November schließt sich das fünfte Verfahren in Braunschweig an, in dem gegen sieben ehemalige Führungskräfte und Mitarbeiter des Konzerns verhandelt wird. Für beide Verfahren sind jeweils 150 Verhandlungstage bis Ende 2028 geplant./bch/DP/men

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Kein Geld mehr übrig
Volkswagen pausiert Entwicklung des ID.Golf30. Okt. · Reuters
Volkswagen pausiert Entwicklung des ID.Golf
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"29. Okt. · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen