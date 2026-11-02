Zweifel an der KI-Erzählung

KI-Werte unter Druck, Pharma gesucht

Inflationsdruck schafft Unmut

Verhandlungen in Katar

Midterm-Wahlen im Blick

Am Freitag beschleunigte sich die Abwärtsbewegung an der Nasdaq, als Intel nach der Vorlage enttäuschender Quartalszahlen einen Rekord-Kurssturz um 28,6 % erlebte und zahlreiche weitere Titel aus dem Halbleiter-Universum mit in die Tiefe zog. Der S&P 500 verlor 1,8 % auf 7.580 Punkte, der Nasdaq-Index sogar 2,9 %. An Europas Börsen gerieten diejenigen Titel unter Druck, die ebenfalls als Ausrüster vom KI-Boom profitieren. ASML, Infineon und Siemens Energy verloren jeweils mehr als 6 %. DAX (-0,9 % auf 25.818 Punkte) und Euro Stoxx 50 (-1,2 %) hielten sich aber besser, weil andere Werte ein Gegengewicht bildeten. Bayer stieg um 5,5 %, da ein Gericht in Missouri eine weitere Glyphosat-Klage zurückgewiesen hatte. Sanofi legte nach guten Quartalszahlen und einer Prognoseerhöhung um 4,7 % zu. Asiens Börsen drehten heute Morgen nach anfänglichen Verlusten ins Plus.Am Wochenende kam es in mehreren europäischen Ländern zu heftigen Straßenprotesten. In Frankreich lebte die Gelbwestenbewegung wieder auf, der Schwerpunkt hat sich von Missständen im Bildungssystem auf die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten verschoben. Die am Freitag veröffentlichten Inflationsdaten wirkten als Bestätigung: In Frankreich legten die Preise zum Vorjahr in nationaler Berechnung um 3,4 % zu, in Italien sogar um 5,4 %. In Deutschland wirkte der Tankrabatt als Bremse (2,8 %). Einziger Lichtblick ist das trotz Krise am Persischen Golf, recht stabile BIP-Wachstum. Eurostat meldete am Freitag EU-weit ein Plus von 0,5 % zum Vorquartal. Deutschland schlug sich mit +0,2 % deutlich besser als Frankreich (-0,1 %) und Italien (0,0 %).Vom Persischen Golf kommen zurzeit widersprüchliche Signale. Berichte über (indirekte) Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Katar ließen am Montagmorgen den Ölpreis wieder etwas zurückfallen. Der am Freitag ausgelaufene Brent-Kontrakt hatte ein Sechsmonatshoch markiert. Verantwortlich für die Hausse sind die verständlicherweise stark gestiegenen Transportkosten. Am Wochenende wurden aus der Straße von Hormus erneute Angriffe auf Tanker gemeldet. Eine Wiederaufnahme der militärischen Kampfhandlungen nach den US-Wahlen erscheint durchaus möglich.Die beginnende Woche ist mit Konjunkturzahlen dicht bestückt. Heute Nachmittag misst der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der US-Industrie den Puls. Wir erwarten einen Stand von 55, was einem soliden Wachstumskurs entspräche. Aus China wurde heute früh ein solider Stand von 52,0 gemeldet. Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren, heute stehen die Zahlen von Apple im Mittelpunkt. Das Hauptereignis bilden aber die Zwischenwahlen in den USA an Dienstag. Im Repräsentantenhaus gilt ein Machtwechsel nahezu als sicher. Jüngsten Umfragen zufolge liegen aber auch die Senatskandidaten der Demokraten in den umkämpften Bundesstaaten leicht vorne. Fielen beide Häuser des Kongresses an die Opposition, kann sich Washington auf Untersuchungsausschüsse und Blockaden einstellen.