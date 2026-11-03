2.800 Soldaten aus elf Ländern bei Ukraine-Übung in Polen

LONDON (dpa-AFX) - Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern werden in Polen ab Montag am ersten Militärmanöver der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine teilnehmen. Dabei solle getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könne, teilte das britische Verteidigungsministerium in der Nacht mit.

Großbritannien und Frankreich leiten die Übung "Koalicja 2026" (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Auch Deutschland beteiligt sich. Das Manöver der Ukraine-Verbündeten war bereits zuvor angekündigt worden, zunächst aber ohne genauere Details wie die Zahl der beteiligten Truppen.

Die "Koalition der Willigen" war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden. Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden.

Logistik, Einsätze von Kampfjets und Minenräumung

Bei dem Manöver soll britischen Angaben zufolge die Verlegung von Soldaten und der Transport von Versorgungsgütern wie Lebensmitteln und Treibstoff simuliert werden. Die eingesetzten Kampfjets sollen üben, wie sie nach der Wiederöffnung des ukrainischen Luftraums zur Sicherheit des zivilen Luftverkehrs beitragen könnten. Darüber hinaus sollen türkische Streitkräfte in Istanbul den Angaben zufolge die Räumung von Seeminen üben, um zu helfen, dass Handelsschiffe ukrainische Seehäfen wieder anlaufen können.

Die teilnehmenden Länder sind darüber hinaus Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden. Insgesamt gehören der "Koalition der Willigen" etwa 35 Staaten an. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./hme/DP/zb