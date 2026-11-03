Aehr: Das starke Wachstum rechtfertigt die hohe Bewertung

Was bewegt die Aktie?

Aehr Test Systems erzielt einen Umsatz von 33 Millionen Dollar nach zuvor elf Millionen Dollar. Damit verdreifacht das Unternehmen seine Erlöse und erreicht ein Wachstum von 200 Prozent. Zugleich übertrifft der Umsatz die Erwartungen um 5,5 Millionen Dollar. Die starke Geschäftsentwicklung zeigt sich damit sowohl im Vergleich mit dem früheren Umsatzniveau als auch gegenüber den Erwartungen an das Quartal.

Beim Gewinn je Aktie erreicht Aehr 0,28 Dollar. Erwartet waren 0,13 Dollar, sodass das Ergebnis mehr als doppelt so hoch ausfällt wie veranschlagt. Der Abstand beträgt 0,15 Dollar je Aktie. Damit übertrifft das Unternehmen bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen deutlich. Die Aktie reagiert darauf nachbörslich mit einem Anstieg von rund 14 Prozent.

Auch die Bestellungen entwickeln sich dynamisch: Der Auftragseingang beträgt knapp 47 Millionen Dollar. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, die sogenannte Book-to-Bill-Ratio, erreicht 1,4. Die Neubestellungen entsprechen damit dem 1,4-Fachen der Quartalserlöse. Der Auftragsbestand liegt inzwischen bei mehr als 100 Millionen Dollar. Gemessen am erreichten Quartalsumsatz entspricht das einem Umsatzvolumen von etwa drei Quartalen.

Den wesentlichen Wachstumsimpuls liefern Chips für künstliche Intelligenz (KI). Aehr bietet dafür Burn-in-Testsysteme für KI-Prozessoren an. Bei der Bewertung steht dem starken Wachstum weiterhin ein hohes Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 66 auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate gegenüber. Gegen Ende des Vorjahres lag diese Kennzahl noch zwischen 300 und 400. Die Bewertung ist damit deutlich gesunken. Bei den erreichten Wachstumsraten erscheint das aktuelle Niveau vertretbar.

Charttechnik

Dem nachbörslichen Kursanstieg gingen deutliche Kursverluste voraus. Für die anschließende Handelseröffnung kommt ein Bereich von 56 bis 57 Dollar in Betracht. Setzt sich die starke Aufwärtsbewegung fort, könnte die Aktie in einem ersten Schritt wieder knapp 80 Dollar erreichen.

Martins Einschätzung

Die Kombination aus verdreifachtem Umsatz, deutlich übertroffenen Gewinnerwartungen und hohen Neubestellungen macht die Aktie attraktiv. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 66 bleibt anspruchsvoll, erscheint angesichts des starken Wachstums aber angemessen. Für weitere Kursgewinne spricht die dynamische Geschäftsentwicklung.