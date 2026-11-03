AKTIE IM FOKUS 2: Teamviewer mit Kurseinbruch wegen gekappter Umsatzprognose

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Das SDax -Unternehmen Teamviewer hat am Dienstag schlechte Nachrichten für seine Anleger. Der Kurs des Fernwartungssoftware-Anbieters brach um 26 Prozent ein, weil 2026 jetzt anders als bisher kein Umsatzwachstum mehr erwartet wird. Mit 5,35 Euro notierte der Kurs zuletzt auf dem tiefsten Stand seit Juli. Die Jahresbilanz der Teamviewer-Aktie ist durch den Kurseinbruch wieder klar negativ.

Die Aktie, die 2020 noch Profiteur der Corona-Krise gewesen war, biegt damit wieder auf einen schwierigen Kurspfad ein, auch wenn es seit dem Sommer eine Erholungsrally im Zuge allgemein nachlassender KI-Konkurrenzsorgen im Software-Sektor gegeben hatte. Fast 90 Prozent hatte der Teamviewer-Kurs seit dem Rekordtief vom April bei gut vier Euro zugelegt bis auf das Vormonatshoch von 7,74 Euro. Ein Großteil dieser Rally ist nun wieder passé.

Teamviewer rechnet wegen verzögerter Vertragsabschlüsse bei Großkunden und wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten in diesem Jahr nicht mehr mit einem Umsatzwachstum. Der Erlös dürfte währungsbereinigt gegenüber dem Pro-Forma-Wert des Vorjahres um ein bis zwei Prozent sinken, hieß es. Bisher war ein Abschneiden mindestens auf Vorjahresniveau bis zu einem Wachstum von 3 Prozent anvisiert worden. Laut dem DZ-Bank-Experten Armin Kremser verhinderten überraschend deutliche Kundenabwanderungen im Enterprise-Bereich ein besseres Abschneiden.

Harald Hof von MWB Research nahm seine Enttäuschung über die Nachrichten denn auch gleich zum Anlass, um seine bisherige Kaufempfehlung aufzugeben. "Die Erholung des Wachstums wird zunehmend unsicher", schrieb der Experte. Er verwies auf zunehmenden Wettbewerb im KI-Bereich und eine nur begrenzte Bereitschaft der Kunden, neue höherwertige Lösungen zu nutzen.

Laut Hof wiegen die Bedenken die Tatsache auf, dass das Unternehmen eine starke Profitabilität aufweise und einen guten Cashflow erwirtschafte. Skeptisch bleibt er auch trotz des Hinweises, dass es mit der Digital-Workplace-Plattform ONE ermutigende Erfolge gebe. Kremser erwähnte entlastend, dass der Marktkonsens die vom Management angepassten Erwartungen bereits weitgehend widerspiegele./tih/ajx/mis

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