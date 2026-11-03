AKTIE IM FOKUS: Init Innovation schwankt weiter - bis zu 9 Prozent Minus

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Einbruch vom Vortag wegen einer gekappten Gewinnprognose ist der Kursrutsch bei Init Innovation am Dienstag unter Schwankungen weitergegangen. Bis zu neun Prozent verloren die Titel des Anbieters von Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr nochmals. Sie konnten sich erst nahe 30 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit März 2024 etwas fangen. Zuletzt war das Minus noch gut fünf Prozent groß.

Drei Analysten reagierten am Dienstag mit Zielsenkungen, behielten aber ihre positiven Einschätzungen bei. Robert-Jan van der Horst von Berenberg brachte dem Kurs keine Entlastung mit der Aussage, dass die Reduzierung der Ziele an vorübergehenden Einflussfaktoren liege und der bis zu 25 Prozent große Vortags-Kurseinbruch auf ihn übertrieben wirke.

Er bleibt aber der Ansicht, dass das Unternehmen erst die Skalierbarkeit seines Geschäfts unter Beweis stellen muss, damit sich die von ihm erwartete Margenverbesserung auch am Markt widerspiegeln wird./tih/he

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