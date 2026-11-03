Aktien Europa Schluss: Verluste - London leidet unter Rohstoffschwäche
dpa-AFX · Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag Verluste verzeichnet. Am Tag der Zwischenwahlen in den USA scheuten die Anleger das Risiko, wogegen in New York Kursgewinne überwogen.
Zum Handelsende notierte der EuroStoxx 50 0,51 Prozent tiefer bei 6.144,56 Punkten. Der Züricher SMI verabschiedete sich 0,40 Prozent im Minus mit 14.743,09 Zählern. Der FTSE 100 verlor 1,14 Prozent auf 10.638,43 Punkten. Das Londoner Börsenbarometer hatte sich die vergangenen Tage vergleichsweise gut geschlagen und litt am Dienstag unter der Schwäche der schwer gewichteten Rohstofftitel./gl/he
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
▶ Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotheute, 11:02 Uhr · onvista
PlusKI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
PlusInterview mit Fondsmanager