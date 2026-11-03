Aktien New York: Gewinne überwiegen am Tag der Zwischenwahlen

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Technologiebörse Nasdaq hat am Dienstag einen weiteren Erholungsversuch unternommen. In der ersten Handelsstunde legte der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,78 Prozent auf 28.208 Punkte zu. Die wieder gefragten Halbleitertitel - inklusive des Branchenriesen Nvidia - wogen insgesamt schwerer als die enttäuschenden Geschäftsaussagen von Apple und Palantir .

Der marktbreite S&P 500 konnte sich mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 7.569 Punkte ebenfalls etwas berappeln. Dagegen sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,57 Prozent auf 51.689 Punkte. Er hatte zu Wochenbeginn als einziges der großen US-Börsenbarometer einen Gewinn ins Ziel gerettet.

Am Tag der viel beachteten Zwischenwahlen (Midterms) in den Vereinigten Staaten hielt sich die Kaufbereitschaft damit in Grenzen. Millionen Amerikaner stimmen an diesem Dienstag über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington ab. Bei den Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und gut ein Drittel der 100 Senatssitze zur Wahl. Bislang halten die Republikaner von US-Präsident Donald Trump eine hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses./gl/he

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